Per l’economia italiana il problema non è mai stato il cosa (quibus) — cioè il denaro — ma il come (quomodo) ovvero la capacità strutturale di progettare, implementare ed eseguire. Lo conferma, e non da oggi, il Documento di finanza pubblica approvato il 22 aprile scorso: crescita rivista al ribasso, debito pubblico oltre il 138% del PIL, deficit 2025 ancora sopra la soglia europea. Al netto degli shock globali — pandemia, crisi geopolitica eccetera — ci si ostina a sviare le questioni di fondo, come se descrivere il problema in termini quantitativi equivalesse ad affrontarlo sul piano qualitativo.

Due circostanze lo dimostrano con precisione. Sul PNRR ad esempio, i pagamenti effettivi a fine 2024 coprono poco più di un terzo dei 194 miliardi assegnati dall’UE, e entro dicembre 2026 dovremmo spenderne altri 130, circa otto miliardi al mese — un’impresa titanica e un’occasione già in parte bruciata. Secondariamente sui fondi strutturali di coesione 2021-2027 l’Italia ha speso, al 31 agosto 2025, meno di 6 miliardi sugli 74,8 disponibili, l’8% del totale. Le spiegazioni ufficiali non soddisfano e contengono una verità che inchioda le amministrazioni: non abbiamo una macchina esecutiva capace di far accadere nel territorio quanto stanziato a livello nazionale.

Abbiamo quindi prodotto i piani ma ci siamo dimenticati dei pianificatori: quando manca chi traduce le cifre in cantieri, i ritardi non sono sfortuna: sono il precipitato inevitabile di un sistema che si inceppa prima ancora di partire.

Dietro questa incapacità esecutiva si annidano, a mio avviso, tre crisi strutturali che si alimentano a vicenda e che nessun documento di programmazione ha sinora affrontato con franchezza: demografia, digitale, deindustrializzazione. Sono le “3D” che il dibattito pubblico continua a trattare separatamente, forse perché nominarle insieme imporrebbe di risolverle insieme. ma dovremmo invece considerarle interconnesse

Partiamo dalla Denatalità: con meno di 360.000 nati nel 2025 — il dato peggiore dal dopoguerra — e una fecondità scesa a 1,14 figli per donna, l’Italia è al di sotto della soglia di rimpiazzo generazionale. La denatalità non è un fenomeno culturale: è la risposta razionale di chi calcola il costo di mettere al mondo una vita in un contesto che non lo sostiene — affitti inaccessibili, lavoro precario, carriere femminili penalizzate, servizi all’infanzia insufficienti. I 30.000 posti negli asili nido non ancora creati, su miliardi stanziati e non spesi, sono il simbolo di questo abbandono istituzionale. Un quarto della popolazione ha già più di 65 anni, la fascia attiva si riduce ogni anno, e la pressione su previdenza e sanità cresce in misura inversamente proporzionale alla base produttiva che dovrebbe finanziarle. A conferma di quanto poco si investa sui giovani, basta ricordare il clamoroso flop del Decreto Reclutamento del 2021: puntava ad assumere 15.000 tecnici negli enti locali per gestire i fondi del Piano, ne furono reclutati poco più di 2.500. Contratti brevi e stipendi non competitivi scoraggiarono i profili più qualificati, che scelsero il mercato privato, dove quelle hard skills vengono pagate il doppio. La politica si meravigliò — ma fu l’unica a stupirsi dell’ovvio.

Sul fronte digitale, poi, poco più della metà degli italiani tra i 16 e i 74 anni possiede competenze almeno di base — circa 25 punti sotto il traguardo europeo fissato per il 2030. Il divario è geografico e generazionale: il Mezzogiorno sconta un ritardo strutturale, e tra gli over 65 la quota crolla a meno di un terzo. Il digital divide non è solo un problema infrastrutturale: è una frattura formativa che attraversa scuola, impresa e pubblica amministrazione. Un’amministrazione digitalmente fragile non riesce a gestire bandi complessi né a rendicontare pagamenti in modo affidabile — come dimostra la piattaforma ReGIS, che avrebbe dovuto garantire trasparenza sul PNRR e si inceppa nei momenti decisivi. Vale la pena chiedersi: formiamo i nostri ragazzi per il mondo che c’è, o per quello che c’era?

C’è infine la deindustrializzazione, la più silenziosa. La crescita italiana è trainata da servizi frammentati, a basso valore aggiunto, con scarso effetto moltiplicatore — un modello che tiene sterilmente il PIL ma non produce innovazione, non rafforza le filiere, non genera densità produttiva. L’erosione del tessuto manifatturiero, accelerata dal 2008 e mai recuperata, ha lasciato vuoti che i servizi non hanno colmato. Il risultato è lavoro che non basta per costruire una famiglia, accedere a un mutuo, restare in Italia. Un paese che non ha bisogno dei propri talenti non cresce: si consuma.

Carlo Cottarelli ha documentato come l’invecchiamento freni la produttività e come burocrazia e assenza di visione blocchino le uniche leve ancora azionabili. E Tito Boeri ha mostrato che crescita dell’occupazione e impoverimento di chi lavora non sono una contraddizione: sono le due facce di un mercato che non investe sulla qualità e non ferma l’emorragia dei talenti.

Il punto di convergenza tra le due diagnosi — e tra le tre D — è uno solo: il capitale umano. È lì che tutto si decide. Ed è lì che l’Italia perde, sistematicamente, da decenni. La categoria che consente di uscire dall’elenco delle emergenze è la convergenza sulla crescita — ciò che Spagna e Portogallo hanno praticato negli ultimi quindici anni, aggredendo simultaneamente capitale umano, produttività e coesione territoriale. Il risultato è visibile nella crescita del PIL, nell’occupazione femminile e giovanile, nella capacità di attrarre investimenti. L’Italia, nello stesso periodo, ha inseguito le emergenze una per volta. E chi insegue le emergenze, di solito, non le risolve: le accumula. La convergenza sulla crescita tratta demografia, digitale e industria come le tre componenti di un unico investimento sul capitale umano: ogni euro sugli asili nido è anche un euro sulla partecipazione femminile al lavoro; ogni punto sulle competenze digitali è anche un punto sulla produttività; ogni filiera rafforzata è un argomento in più per convincere un giovane a restare. Le politiche non possono essere separate perché i problemi non lo sono.

L’Italia vuole convergere verso i livelli di sviluppo europei, oppure si sta rassegnando a divergere da essi?

Il DFP 2026 non risponde. E il silenzio, in economia, ha sempre un costo.

Giuseppe Trapani Giuseppe Trapani, docente e giornalista a Milano, si occupa di Civic Education e comunicazione digitale. Dopo aver collaborato con diverse testate online, tra cui Lettera43 e Linkiesta, dal 2021 è digital journalist per Il Riformista. Ha pubblicato saggi per Elledici (2017) e Santelli–Clandestine (2022). È caporedattore del Centro di Ricerca e Sviluppo (CRRS&S) dei CPIA della Lombardia.

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