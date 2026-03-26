C’è un punto sulla mappa che oggi vale più di qualsiasi dichiarazione diplomatica: lo Stretto di Hormuz. È lì che la guerra in Iran smette di essere un conflitto regionale e diventa uno shock globale, capace di attraversare mercati, economie e bilanci delle imprese. Da quello stretto passaggio transita circa un terzo del petrolio mondiale via mare, e il suo rallentamento ha già prodotto un effetto immediato: fino al 30% degli scambi ridotti, petroliere ferme o deviate, assicurazioni alle stelle per chi continua a navigare in un’area diventata ad altissimo rischio.

Non è solo una questione di barili mancanti, ma di aspettative che si muovono prima ancora delle navi: il prezzo del petrolio è tornato sopra i 100 dollari, il gas segue, e i mercati incorporano il rischio geopolitico come una variabile permanente. È qui che la crisi cambia natura e arriva in Europa, anche senza un legame diretto con l’Iran. Perché il sistema energetico globale non funziona per filiere isolate, ma per trasmissione dei prezzi: ciò che accade nel Golfo si riflette immediatamente sugli hub europei e, a cascata, sui costi di produzione, sui trasporti, sulle bollette. Il risultato è un nuovo impulso inflazionistico in una fase già fragile del ciclo economico, con il rischio concreto che l’aumento dell’energia torni a comprimere crescita e competitività. È uno scenario che richiama da vicino le crisi petrolifere del passato, ma con una differenza sostanziale: oggi la volatilità è amplificata da un contesto globale più instabile e interconnesso.

In questo quadro l’Italia si scopre particolarmente esposta, non per dipendenza diretta da Teheran ma per la struttura del proprio sistema energetico. Qui i rincari si trasferiscono immediatamente sull’economia reale, incidendo su imprese e consumatori, e trovano già una prima risposta nelle misure di contenimento adottate dal governo: un pacchetto emergenziale che prevede, per venti giorni dal 19 marzo, una riduzione della tassazione sui carburanti – circa 25 centesimi al litro su benzina e gasolio – insieme a un rafforzamento dei controlli contro le speculazioni lungo la filiera. A pesare non è solo il costo della materia prima, ma anche quello della logistica: le rotte che evitano Hormuz si allungano, i tempi si dilatano, i noli aumentano. È un effetto a catena che rende la crisi energetica anche una crisi dei trasporti e delle catene di approvvigionamento.

La guerra in Iran riporta così al centro una verità che l’Europa aveva già iniziato a riscoprire: l’energia è tornata a essere uno strumento di potere geopolitico. Il controllo dei choke point marittimi non è un tema tecnico, ma un fattore che incide direttamente su inflazione, crescita e stabilità economica. Anche una chiusura parziale di Hormuz è sufficiente a togliere milioni di barili al mercato e a spostare gli equilibri globali. Per l’Europa significa fare i conti con una vulnerabilità che non può essere risolta nel breve periodo. La diversificazione delle forniture ha ridotto alcuni rischi, ma non ha eliminato la dipendenza da un mercato globale che reagisce in modo immediato alle tensioni geopolitiche. E allo stesso tempo la transizione energetica, pur necessaria, mostra i suoi limiti: le rinnovabili crescono ma non sono ancora in grado di assorbire shock di questa portata, perché il sistema resta ancorato a petrolio e gas soprattutto nei settori più energivori.

È in questo equilibrio instabile che si gioca la partita dei prossimi anni. La crisi iraniana non è un incidente isolato, ma il segnale di una nuova normalità in cui l’energia torna al centro delle relazioni internazionali e della competizione economica. Per l’Italia e per l’Europa la sfida non è solo ridurre la dipendenza, ma costruire un sistema capace di reggere l’urto della geopolitica senza perdere competitività. Una partita che si gioca, ancora una volta, a partire da uno stretto tratto di mare.

Beatrice Telesio di Toritto

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