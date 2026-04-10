Non è più un semplice campanello d’allarme, ma una vera emergenza sanitaria quella che sta interessando l’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Negli ultimi giorni il pronto soccorso ha registrato un aumento significativo di accessi legati a casi sospetti di morbillo, con un bilancio che ha già raggiunto quindici ricoveri, quasi tutti tra i minorenni. I pazienti, dopo una prima valutazione, sono stati trasferiti nei locali dell’ex reparto di nefrologia, dove vengono sottoposti a monitoraggio clinico continuo. La pressione sul pronto soccorso è ormai elevata, con il personale sanitario impegnato nella gestione simultanea delle urgenze ordinarie e dei casi infettivi. Sono stati attivati percorsi separati e protocolli di isolamento per contenere la diffusione del virus all’interno della struttura, mentre cresce la preoccupazione tra le famiglie.

Dal punto di vista clinico, il morbillo si presenta come una malattia infettiva virale estremamente contagiosa, caratterizzata da un periodo di incubazione che varia mediamente tra gli 8 e i 14 giorni. Dopo una fase iniziale apparentemente aspecifica, dominata da febbre elevata, tosse, rinite e congiuntivite, si sviluppa il tipico esantema maculo-papulare che si diffonde progressivamente dal volto al resto del corpo. Tuttavia, ciò che rende questa infezione particolarmente rilevante dal punto di vista medico non è tanto la fase acuta, quanto il potenziale evolutivo verso complicanze anche severe. Se nei bambini sani il decorso è spesso autolimitante, la situazione cambia in maniera significativa nell’età adulta. Il morbillo negli adulti tende infatti a manifestarsi con una maggiore intensità sintomatologica e con un rischio sensibilmente più elevato di complicanze sistemiche. La risposta immunitaria dell’organismo, più complessa e talvolta disfunzionale, può contribuire a quadri clinici più aggressivi.

Le complicanze respiratorie rappresentano una delle principali cause di ricovero e includono polmoniti virali primarie o sovrainfezioni batteriche, condizioni che possono evolvere rapidamente verso insufficienza respiratoria, soprattutto nei soggetti fragili. Non meno rilevanti sono le complicanze neurologiche, come l’encefalite acuta, che pur essendo rara può determinare esiti permanenti o, nei casi più gravi, risultare fatale. Esiste inoltre una forma tardiva e devastante, la panencefalite sclerosante subacuta, che può insorgere anni dopo l’infezione e che è invariabilmente progressiva e letale. Negli adulti si osserva anche una maggiore incidenza di epatiti transitorie, trombocitopenia e complicazioni oculari, a dimostrazione di come il virus possa avere un impatto sistemico ben oltre la manifestazione cutanea. A ciò si aggiunge un dato epidemiologico significativo: la mortalità associata al morbillo, pur rimanendo relativamente bassa nei Paesi con sistemi sanitari avanzati, aumenta proprio nelle fasce di età più elevate e nei soggetti non vaccinati.

In questo contesto, il tema della prevenzione assume un ruolo centrale. In Italia la vaccinazione contro il morbillo è obbligatoria per i minori secondo quanto stabilito dalla Legge Lorenzin, che ha introdotto l’obbligo per l’accesso ai servizi educativi e scolastici. Tuttavia, una parte della popolazione adulta risulta ancora suscettibile all’infezione, sia per mancata vaccinazione sia per copertura incompleta, rappresentando un potenziale bacino di diffusione del virus. L’emergenza in corso a Cosenza riporta quindi al centro dell’attenzione non solo la gestione ospedaliera dei casi, ma anche la necessità di rafforzare la consapevolezza collettiva sulla pericolosità del morbillo, soprattutto al di fuori dell’età pediatrica. Le autorità sanitarie continuano a monitorare l’evoluzione della situazione, mentre l’ospedale opera in condizioni di forte pressione, chiamato a fronteggiare una criticità che va ben oltre la dimensione locale.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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