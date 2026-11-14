Il rinnovo delle flotte elettriche è già partito, ma per il trasporto pubblico si apre ora la questione di come sostenerlo nel tempo. Marco Cianfanelli, General Manager di E-GAP, società specializzata nell’elettrificazione delle flotte, lega la trasformazione del settore alla continuità degli investimenti. «Rinnovare flotte e depositi in modo costante richiede risorse che vanno oltre i programmi straordinari e il capitale privato può affiancare quello pubblico rendendo gli investimenti sostenibili nel tempo».

La capacità di far funzionare insieme mezzi, ricarica, energia e dati è anche il terreno sul quale le imprese italiane possono costruire un vantaggio competitivo. Confrontarsi sul solo prezzo del mezzo resta difficile, in un mercato nel quale operano produttori extraeuropei con strutture di costo diverse, mentre la gestione integrata consente di offrire prestazioni garantite nel tempo: «Per crescere servono soprattutto progetti di scala che diventino referenze da presentare all’estero». Quelle prestazioni dipendono anche da chi lavora nei depositi e nelle officine, dove l’elettrificazione cambia il lavoro quotidiano. «La ricarica va pianificata insieme ai turni, e manutenzione e diagnostica richiedono specializzazioni diverse da quelle dei mezzi tradizionali», spiega Cianfanelli, che lega la formazione di tutto il personale alla possibilità di gestire la flotta in sicurezza. Al fabbisogno di nuove competenze si aggiunge la carenza di autisti, che richiede di restituire valore alla professione e riconoscerne il ruolo nel servizio pubblico.

Anche l’innovazione può contribuire ad affrontare questa carenza, a partire dalla guida autonoma, per la quale si immagina un impiego graduale. La prima applicazione riguarda proprio i depositi, con la movimentazione dei mezzi verso sosta, ricarica e manutenzione, seguita dalle tratte predefinite con conducente a bordo. Il passaggio successivo è il veicolo senza autista, seguito però da un team centralizzato che ne controlla il comportamento e interviene nelle situazioni complesse. Programmare il rinnovo richiede però anche regole coerenti con la durata degli investimenti. È su questo rapporto fra risorse, regole e capacità industriale che E-GAP e Green Arrow Capital hanno promosso a Roma, il 12 novembre, il convegno «Il trasporto pubblico che cambia. Capitali, regole e modelli per la transizione». Per Cianfanelli, le gare devono riconoscere strumenti alternativi all’acquisto dei mezzi ed equiparare il trattamento degli autobus finanziati dai privati a quello dei mezzi acquistati con contributi pubblici, già vincolati alla concessione. Per i primi, osserva, soltanto alla scadenza della concessione viene stabilito se siano indispensabili e debbano quindi passare al gestore subentrante. Un’incertezza che pesa su investimenti la cui durata supera quella dell’affidamento. L’obiettivo? Passare dal «bus acquistato» al «bus in servizio».

Ed è proprio sul finanziamento e sulla gestione tecnica che interviene il Fleet-as-a-Service proposto da E-GAP. L’operatore paga una tariffa mensile con un importo fisso per chilometro. L’investimento iniziale è a carico della società, che fornisce i mezzi, progetta ed elettrifica i depositi, cura la manutenzione e monitora la flotta con una piattaforma dati e strumenti di intelligenza artificiale. La società assume così il rischio finanziario e operativo e risponde delle prestazioni definite dal contratto. «L’operatore si concentra sull’esercizio», spiega Cianfanelli, e mantiene con l’ente pubblico il rapporto previsto dal contratto di servizio. Il costo dell’elettrico, aggiunge, diventa così prevedibile e proporzionato al servizio svolto, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione.

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Beatrice Telesio Di Toritto