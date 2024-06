Tetti scoperchiati, alberi pericolanti, e intensi allagamenti. Una fortissima tromba d’aria si è abbattuta su Rovigo questa mattina, colpendo città e provincia e causando ingenti danni specialmente nelle campagna. Assieme al tornado, ripreso da alcuni automobilisti in lontananza dalle loro auto, è caduta dal cielo anche una intensissima grandinata, una bomba d’acqua. Il fenomeno si è formato attorno alle 11:15, e si è spostato velocemente verso le frazioni di Boara Polesine, Granzette, Cantonazzo, Lusia e a Lendinara, colpendo lateralmente anche nella zona di Stanghella e Vescovana in provincia di Padova. Il livello dell’ acqua ha raggiunto i 30 centimetri .

I danni

Nel centro di Rovigo, in via Umberto I e viale Regina Margherita il vento ha spezzato numerosi rami di alberi che sono caduti a terra trascinando con sé i lampioni della pubblica illuminazione. Al momento non si hanno notizie di feriti gravi ma alla sala operative dei vigili del fuoco sono arrivate oltre 100 chiamate di richieste di soccorso per allagamenti, riportando notizie di capannoni scoperchiati, alberi caduti addosso ad auto. Nel parcheggio di un centro commerciale, le macchine in sosta sono state colpite da alcune lamiere di copertura di un capannone di un emporio dell’abbigliamento che si trova dall’altra parte della strada, che ha distrutto anche i lunotti posteriori delle automobili.

