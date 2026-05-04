Il turismo italiano del 2026 si muove dentro una nuova grammatica della mobilità internazionale, in cui la scelta di partire non dipende più soltanto da reddito disponibile, desiderio di esperienza o convenienza economica, ma sempre di più dalla capacità di misurare il rischio. La ricerca commissionata da Airalo e realizzata da YouGov mostra come l’instabilità geopolitica sia ormai entrata stabilmente nei comportamenti dei viaggiatori, trasformando guerre, tensioni regionali e sicurezza percepita in variabili economiche che influenzano domanda, destinazioni e pianificazione. Il 64% degli italiani dichiara oggi di sentirsi meno sicuro nel viaggiare all’estero rispetto a un anno fa, mentre appena il 4% afferma il contrario: un dato che segnala non una rinuncia al viaggio, ma un cambiamento più profondo nel modo in cui viene pensato, organizzato e valutato.

Il primo elemento che emerge è che la geopolitica non produce un crollo della propensione al viaggio, ma una sua riconfigurazione. Non prevale una rinuncia generalizzata, quanto piuttosto una riallocazione prudenziale: quasi un italiano su cinque ha già modificato la propria destinazione, una quota analoga sta valutando di farlo e un ulteriore 31% mantiene i propri programmi ma con maggiore cautela. Questo significa che il mercato non si contrae necessariamente in termini assoluti, ma diventa più selettivo, più sensibile alla percezione del rischio e più orientato verso destinazioni percepite come stabili. In termini economici, il turismo si conferma resiliente, ma entra in una fase di maggiore elasticità geopolitica, dove sicurezza e accessibilità acquisiscono un peso crescente nella costruzione della domanda.

Il secondo aspetto riguarda la frattura generazionale, che offre una chiave di lettura importante anche per operatori, compagnie e policy maker. Gen Z e Millennials mantengono una maggiore apertura internazionale, confermando una domanda più dinamica verso Europa ed extra-Europa, ma questa disponibilità convive con una maggiore consapevolezza del rischio. I più giovani non rinunciano a viaggiare, ma incorporano la variabile geopolitica dentro una logica di adattamento. I Baby Boomers, al contrario, risultano più esposti alla percezione di insicurezza e più orientati verso il turismo domestico. Questo divide il mercato in segmenti distinti: da una parte una domanda giovane ancora globale ma più prudente, dall’altra una domanda più matura che tende a privilegiare prossimità e prevedibilità. Per il comparto significa dover differenziare offerta, comunicazione e rassicurazione, superando approcci uniformi.

Sul piano economico, il dato forse più rilevante è che il prezzo resta il primo driver di scelta (62%), ma la sicurezza della destinazione sale stabilmente al secondo posto (44%). È qui che si misura il vero cambio di paradigma: il viaggio post-globalizzazione non è più definito soltanto da convenienza e desiderabilità, ma da un equilibrio tra costo, esperienza e protezione. In altre parole, la sicurezza entra nel paniere economico del consumatore come variabile competitiva. Per destinazioni, operatori turistici e piattaforme questo significa che la capacità di offrire non solo prezzi competitivi ma anche affidabilità informativa, flessibilità e gestione dell’imprevisto diventa parte integrante del prodotto.

Da questo punto di vista, cresce anche il valore economico della connettività, che non viene più percepita come servizio accessorio ma come infrastruttura di controllo. Informazione in tempo reale, capacità di reagire rapidamente a cambi di scenario, gestione logistica e rassicurazione personale ridefiniscono il ruolo delle tecnologie digitali nel turismo. È in questo spazio che si inseriscono operatori come Airalo, ma il dato più interessante va oltre il singolo player: il viaggio contemporaneo si digitalizza ulteriormente proprio perché diventa più incerto. Più il contesto internazionale è instabile, più il viaggiatore domanda strumenti di monitoraggio e adattamento.

Nel complesso, la fotografia del 2026 racconta un turismo meno spensierato ma non meno vitale. Gli italiani continuano a viaggiare, ma lo fanno dentro una logica più razionale, dove la geopolitica entra stabilmente nelle scelte di consumo. Per il settore, questo significa che la sfida non sarà solo attrarre domanda, ma interpretarne la nuova psicologia economica: offrire sicurezza, flessibilità e fiducia in un mercato in cui l’instabilità globale non blocca il viaggio, ma ne cambia profondamente le regole.

Cesare Giraldi

© Riproduzione riservata

Redazione