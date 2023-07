“Ora abbiamo informazioni dalla nostra intelligence che le truppe russe hanno posizionato oggetti simili a esplosivi sul tetto di diverse unità di potenza della centrale nucleare di Zaporizhzhia“: queste le parole di Zelensky in un video postato su Telegram.

“Forse per simulare un attacco alla pianta. Forse hanno qualche altro scenario. Ma in ogni caso, il mondo vede – non può non vedere – che l’unica fonte di pericolo per la centrale nucleare di Zaporizhzhia è la Russia e nessun altro”, aggiunge Zelensky.

Il presidente ucraino, inoltre, secondo quanto riporta il quotidiano Kyiv Independent, avrebbe firmato un decreto per sanzionare imprese collegate alla Russia.

“Il nostro principio è evidente: le attività di tutti gli individui e le entità che contribuiscono alla capacità del regime russo di terrorizzare l’Ucraina e l’ordine internazionale basato sulle regole devono essere fermate”, ha affermato Zelensky.

Secondo il documento che elenca le holding sanzionate, saranno soggette al blocco dei loro beni in Ucraina, il che significa che non saranno in grado di ritirare il loro capitale al di fuori dell’Ucraina.

