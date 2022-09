Dopo 35 anni, il “Senatur” Umberto Bossi lascia il Parlamento. Il fondatore della Lega, quando il partito era ancora quello del Nord, dei riti pagani sulle sponde del Po e della secessione contro “Roma ladrona”, non è stato eletto in questa tornata elettorale che ha segnato la prima grave crisi della segretaria di Matteo Salvini.

Bossi era il capolista del Carroccio nel collegio plurinominale per la Camera a Varese, ma il partito non ha ottenuto alcun seggio: tutta colpa dei complicati giochi dei “resti” legati alla legge elettorale, il Rosatellum.

Ma colpa anche dei pessimi risultati della Lega nel Nord in cui un tempo era partito egemone, di cui rappresentava le istanze nel Parlamento: anche in Lombardia, così come in Veneto, il Carroccio è stato preso metaforicamente a schiaffoni da Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio in pectore, ha praticamente doppiato la Lega e così l’esclusione dopo 35 anni dal Parlamento di Umberto Bossi diventa anche il simbolo della crisi del partito da lui fondato nel 1989 dopo aver unito vari movimenti politici autonomisti dell’Italia settentrionale.

Salvini, con cui non è mai corso buon sangue e che è stato il protagonista della svolta nazionale e nazionalistica della Lega, dell’addio a partito del Nord, ha proposto per lui un ruolo da senatore a vita. “Sarebbe il giusto riconoscimento dopo trentacinque anni al servizio della Lega e del Paese. Porterò avanti personalmente, sicuramente con l’appoggio non solo della Lega ma di tantissimi italiani, questa proposta“, ha detto questa mattina nel commentare l’ufficialità dell’esclusione del “Senatur” dal prossimo Parlamento.

#Salvini: “#Bossi senatore a vita? Sarebbe il giusto riconoscimento dopo trentacinque anni al servizio della #Lega e del Paese”.@ultimora_pol — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) September 27, 2022

Una posizione, quella di Bossi, sempre più marginale all’interno del partito che aveva fondato. Uno ‘stop’ forzato arrivato nel 2012, quando in aprile Bossi si dimette da segretario federale del Carroccio dopo l’inchiesta giudiziaria sull’utilizzo per scopi privati da parte della sua famiglia dei soldi ottenuti dal partito col finanziamento pubblico.

La sconfitta, quella più dura da digerire, arriverà l’anno seguente. Candidatosi alle primarie del partito per la segreteria, il 7 dicembre 2013 viene sconfitto dal “giovane” Matteo Salvini con un risultato quasi plebiscitario, l’82% dei voti, che segnerà la svolta ‘nazionale’ del Carroccio.

