Giovedì 21 ottobre 1993

Il denaro costa meno. La Banca d’Italia ha deciso ieri di abbassare il tasso di sconto di mezzo punto portandolo all’8%, un livello che non raggiungeva dal 1976. La decisione del governatore Fazio segue quella analoga presa dalla Bundesbank, che ha ridotto i tassi tedeschi di mezzo punto, portandoli al 5,5%.

In Italia aumenta l’inflazione. I dati delle otto città campione mostrano infatti che in ottobre i prezzi sono cresciuti dello 0,7% rispetto allo 0,6 di settembre, portando l’indice annuo di inflazione dal 4,2 al 4,3% Adriana Faranda in una testimonianza ha detto che ad uccidere Aldo Moro oltre a Mario Moretti fu Germano Maccari, recentemente individuato come il quarto uomo, mentre Prospero Gallinari, secondo Faranda, non riuscì a sparare.

Al quarto giorno di sciopero totale dei dipendenti di Air France, la situazione ha rischiato di degenerare. Mille agenti hanno ricevuto l’ordine di liberare con idranti e lacrimogeni le piste di Roissy, invase dal personale e il faccia a faccia si è presto trasformato in scontro aperto. Ci sono stati parecchi feriti prima che la massa dei manifestanti tornasse indietro.

il reattore della centrale atomica di Cernobyl resterà in funzione fino alla fine della sua “vita” tecnica. Più o meno fino al 31 dicembre 2000.

Lunedì 21 ottobre 2013

La nuova Tasi, il tributo sui servizi indivisibili previsto dalla legge di stabilità per il 2014, vale 3,76 miliardi di euro ad aliquota standard, cioè con il livello-base dell’1 per mille: 470 milioni in più dell’Imu sull’abitazione principale che, sempre ad aliquota standard, vale 3,3 miliardi. Con le aliquote massime la Tasi può arrivare a 9 miliardi.

I sindacati confederali hanno deciso uno sciopero territoriale di 4 ore da effettuare entro metà novembre per protestare contro la Legge di Stabilità. Il Premier Letta ha definito precipitosa la scelta di Cgil-Cisl-Uil.

Germania: nella lista delle condizioni che la Spd ha inserito per dare il via alla grossa coalizione con la Cdu fra i primi punti c’è il salario minimo a 8,5 euro l’ora.

La Commissione Libertà del Parlamento Europeo ha votato la legge sulla privacy, il Gdpr, ora manca solo il voto considerato scontato della plenaria per attivarla. La norma prevede una multa pari al 2% del fatturato mondiale per i colossi del web che dovessero violarla.

La Nsa ha spiato sms, mail, telefonate di molti cittadini italiani la conferma della notizia è arrivata al comitato parlamentare di controllo dei servizi segreti.

Franco Bellacci