L’ex comandante dei vigili Giampiero Gualandi 57 anni, si è fatto arrestare senza opporre resistenza. Non poteva altrimenti dopo che il colpo di pistola che ha ucciso alla testa collega Sofia Stefani, 33 anni, è partito dalla sua arma di ordinanza all’interno della ‘Casa Gialla’, sede della polizia municipale del Paese di Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna.“Stavo pulendo la pistola”, sarebbe stato, secondo quanto riportato dall’Ansa, la sua difesa.

Il movente

Ancora sconosciute in realtà le cause del delitto, visto che secondo secondo le prime ricostruzioni l’omicidio potrebbe avere natura sentimentale: i due infatti avrebbero avuto una relazione. La vittima è un’ex vigilessa, in passato in servizio al comando dell’Unione dei comuni. Sembra che avesse avuto una relazione con un altro ex appartenente al corpo, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Ora la polizia scientifica e i carabinieri sono sul posto per ricostruire la dinamica, assieme al medico legale e al pm di turno.

Sono affranto e sotto shock per il fatto che una cosa del genere sia potuta succedere nel nostro Comune, attentissimo e sempre in prima linea contro la violenza sulle donne – ha detto a LaPresse il sindaco Giampiero Veronesi – ci stringiamo attorno ai familiari della ragazza”.

