Lotta tra la vita e la morte una donna di 80 anni travolta da un’auto a Napoli mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 14 maggio in via Labriola a Scampia, periferia nord del capoluogo partenopeo. La donna, Rita Rollini, secondo quanto ricostruito dagli agenti della sezione Infortunistica Stradale diretti dal Capitano Gaetano Amodio, era in fase di attraversamento: mentre una prima auto si è fermata per consentire all’anziana donna di percorre quei pochi metri, poco dopo è sopraggiunta una Citroen di colore blu scuro che, nel sorpassare la prima, ha travolto la donna per poi darsi alla fuga.

L’80enne, in stato di incoscienza, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni sarebbero disperate e, al momento, è ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita. Sono in corso le indagini da parte della polizia municipale di Napoli per rintracciare l’auto-pirata e la persona alla guida.

Un incidente gravissimo che si verifica nella città di Napoli a distanza di poco più di una settimana dalla morte di due giovani donne, Sara Romano e Rita Granata, travolte e uccise da auto in fuga a Fuorigrotta e Cavalleggeri.

Un incidente mortale si è verificato, sempre martedì 14 maggio, in provincia di Napoli. A Marigliano i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna e della stazione locale sono intervenuti in via Ponte dei Cani, altezza civico 99. Secondo una prima ricostruzione, una 46enne incensurata di Scisciano avrebbe perso il controllo della sua motocicletta e sarebbe finita contro un palo della luce. La donna sarebbe morta sul colpo. Salma e moto sono state sequestrate per esame autoptico.

