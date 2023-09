Mercoledì 29 settembre 1993

Lingotti d’oro, gioielli, monete antiche e di valuta corrente, dipinti: in seguito ad una perquisizione il tesoro accumulato da Duilio Poggiolini e da sua moglie nella loro abitazione napoletana.

Disaccordo fra ministero del lavoro e Banca d’Italia. Dopo che il Governatore Antonio Fazio ha parlato di un aumento di 500.000 disoccupati nel 1993, è intervenuto il Ministro del lavoro Gino Giugni, che stima l’aumento dei disoccupati in 250.000.

Confcommercio e Confesercenti hanno chiesto la totale cancellazione della minimum tax: in caso contrario preannunciano una serrata da fissare tra il 15 e il 20 ottobre. Ad ogni modo invitano gli aderenti a pagare le imposte sul reddito senza tener conto degli obblighi della minimum tax. In ciò differenziandosi dalla Lega di Bossi che chiede la rivolta fiscale contro tutte le imposte.

La Corte d’Appello di Roma ha accolto la richiesta di adozione presentata da Dalila Di Lazzaro, che ha vinto una battaglia per i genitori single. La corte d’appello di Roma, interessata da un ricorso dell’attrice, ha stabilito che deve prevalere la Convenzione di Strasburgo (liberale sulle adozioni), rispetto alla legge italiana (più restrittiva sul tema). Dietro la disputa legale emerge lo scontro tra due idee. Da una parte i sostenitori della famiglia tradizionale, dall’altra tutti gli altri, che diventano sempre di più e chiedono parità di diritti.

Domenica 29 settembre 2013

il Presidente del Consiglio Letta intende presentarsi alle Camere per chiedere la fiducia, mentre all’interno del PDL si cominciano a sentire delle voci dissonanti rispetto alla decisione di dare il via alla crisi di governo.

Carlo Messina è il nuovo Amministratore Delegato del gruppo Intesa Sanpaolo. Messina sostituisce Enrico Cucchiani che ha lasciato dopo 21 mesi.

Nelle elezioni politiche in Austria i due partiti della grande coalizione, i socialisti (26,8%) e i cristianopopolari (24%) perdono complessivamente quasi il 5%, che è quanto guadagna il partito di destra che prende il 20,5% dei voti. Buona affermazione dei verdi (12,4%), sopra la soglia di sbarramento due nuovi partiti gli euroscettici Team Stronach (5,7%) e il partito di centro Neos (5%).

Il New York Times ha rilevato che per tre anni la NSA avrebbe raccolto informazioni, tra cui servizi commerciali e bancari, assicurativi, profili social e informazioni Gps, per tracciare connessioni sociali di cittadini americani, permettendo al governo di individuare i collegamenti tra persone e altre informazioni personali. Funzionari Nsa interpellati a proposito hanno rifiutato di dire al NYT quanti cittadini sono stati coinvolti nelle operazioni di monitoraggio, anche quei cittadini non compresi in indagini su reati che ne potessero comportare l’osservazione.

Franco Bellacci