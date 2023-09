Giovedì 30 settembre 1993

Il Cipe ha deciso che il prezzo di benzina e gasolio da riscaldamento non sarà più sottoposto a sorveglianza, ma deciso dagli operatori. La liberalizzazione entrerà in vigore dopo la pubblicazione della delibera Cipe sulla Gazzetta Ufficiale. L’unico obbligo che le compagnie dovranno continuare ad osservare è quello di depositare al ministero dell’Industria il listino dei prezzi praticati fino al 30 aprile ‘94.

Vittoria dei commercianti, sconfitto il Governo. Un emendamento DC-Pds, condiviso dagli altri partiti della maggioranza, anticipa al 1993 il ridimensionamento della minimum-tax. Hanno votato contro Msi, Lega e Rifondazione, che voleva l’abolizione totale della tassa.

La Lega invita gli elettori a boicottare l’8Xmille alla Chiesa Cattolica, accusata dai leghisti di aiutare la DC.

L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani non verserà allo stato i circa 80 miliardi relativi al prelievo forzoso sul 25 per cento delle proprie entrate contributive. Dura reazione del Governo che parla di una “decisione senza precedenti” e che “l’esecuzione della legge sarà imposta con i mezzi consentiti dall’ordinamento giuridico”. Il Governo sta pensando al commissariamento e alla denuncia dell’lnpgi per danno erariale.

India: un terremoto del 10º grado della scala Mercalli distrugge due cittadine della regione di Latur: muoiono 16.000 persone e più di 10.000 rimangono ferite.

Lunedì 30 settembre 2013

Tragedia sul litorale di Scicli: 13 immigrati sono annegati tentando di raggiungere la riva a nuoto dal barcone, che si era arenato. I sopravvissuti sono sbarcati tra i turisti e si sono dispersi nelle campagne. Arrestati due presunti scafisti, che secondo un testimone avrebbero costretto le vittime a tuffarsi colpendole a cinghiate

È di almeno 50 studenti uccisi il bilancio dell’attacco da parte di un commando di sospetti miliziani del gruppo islamista Boko Haram contro un istituto agrario nel distretto di Gujba dello stato di Yobe, nella Nigeria nord orientale. Gli studenti sono stati colpiti nel sonno mentre si trovavano nel dormitorio della scuola.Il Nord-est della Nigeria si trova da tempo in stato di emergenza a seguito dei ripetuti attacchi degli islamisti di Boko Haram, che negli ultimi mesi hanno lanciato una serie di attacchi contro le scuole. Di recente anche una chiesa è stata incendiata e sono stati uccisi un pastore protestante e suo figlio.

La crisi di governo riporta l’Italia al centro delle preoccupazioni dei mercati internazionali, lo spread arriva a toccare quota 290.

