In Inghilterra è arrivato il tempo di celebrare il Freedom Day, il giorno della libertà dal Covid-19. È atteso infatti oggi pomeriggio il discorso con cui il premier britannico Boris Johnson annuncerà alla Camera dei Comuni la revoca di tutte le ultime restrizioni anti Covid in Gran Bretagna, compreso l’isolamento per i positivi.

In una anticipazione fornita ai media da Downing Street, è stato spiegato che Johnson parlerà della fine delle restrizioni e di un ritorno alla normalità che “segnerà un momento di orgoglio mentre impariamo a vivere con il Covid“. L’obiettivo è quello di andare verso il ritorno alla normalità” dopo “uno dei periodi più difficili della storia del nostro Paese“. Ed è stato reso possibile grazia al successo del piano di vaccinazione che ha messo il Paese “nella posizione di considerare la revoca di tutte le restrizioni“.

La pandemia comunque, si sottolinea ancora da Downing Street, “non è finita” ed imparare a vivere con il Covid significa assumere “un approccio cauto” che permetta di mantenere “un sistema di controllo e misure di emergenza che possono essere adottate se necessario per rispondere a nuove varianti“.

Il piano di BoJo, che resta ancora sulla graticola a causa dei continui scandali che l’hanno visto protagonista negli ultimi mesi, in particolare il party-gate, le feste ‘illegali’ durante il lockdown a Downing Street, non trova d’accordo l’opposizione. I Laburisti di Keir Starmer considerano infatti il ‘liberi tutti’ del governo una mossa prematuro, ma dello stesso avviso sono anche gli esperti medici britannici. Non è un caso se molti analisti oltremanica collegano l’accelerazione di Johnson alle difficoltà che sta vivendo la sua leadership tra i Conservatori.

Ma sono gli stessi inglesi a chiedere a gran voce di allentare le già blande misure anti-Covid nel Paese, dato che a fine gennaio era già stato abolito l’uso delle mascherine al chiuso (all’aperto non vi è mai stato obbligo) e dell’obbligo di green pass, che era necessario però solo per discoteche e grandi eventi.

