Un agguato è avvenuto poco prima delle 20 a Casoria, comune in provincia di Napoli, con i carabinieri della compagnia locale intervenuti in via Salvo D’Acquisto per l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco.

Da verifiche dei carabinieri ci sarebbero due feriti. Uno presso l’ospedale di Frattamaggiore (Barbato Salvatore cl.66) e un altro presso quello di Acerra (Sorrentino Mauro cl.84). Entrambi già noti alle forze dell’ordine, colpiti da diversi proiettili, in vari punti del corpo. Sono in codice rosso e prognosi riservata. Non è escluso che siano coinvolti nei fatti di Casoria.

Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice del raid armato.

