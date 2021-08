Purtroppo non ci sono dubbi. È Alex Palumbo, nato a Cassino e residente a Cervaro, il 33enne che è morto annegato nelle acque del laghetto dell’Eur a Roma, nella notte tra il 4 e il 5 agosto. Lo riporta il Messaggero che racconta come il ragazzo, che lavorava come promoter, si sia spogliato e si sia gettato in acqua.

La scena è stata vista da un addetto alla sicurezza della manifestazione ‘Cinema Galleggiante’, all’altezza della zona della passeggiata del Giappone. Il vigilante ha immediatamente dato l’allarme e chiamato i soccorsi quando ha visto il ragazzo non riemergere dall’acqua. Quando gli operatori del 118 sono arrivati, Palumbo era già morto.

Il suo corpo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli inquirenti sono al lavoro per comprendere la dinamica dell’episodio e, soprattutto, conoscere il motivo che ha spinto Alex a gettarsi nel laghetto in piena notte. Al vaglio degli investigatori anche gli indumenti del ragazzo, trovati su una panchina vicino la riva del lago. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Esposizione, che per il momento non escludono l’ipotesi del suicidio.

Redazione

© Riproduzione riservata

Serena Console