Domenica di sangue sulle strade della provincia di Caserta. Un incidente mortale è avvenuto verso le 23 di domenica sera a Trentola Ducenta, nell’agro aversano, in piazza Pertini.

L’incidente ha visto protagonista una vecchia Lancia Ypsilon con a bordo quattro giovani: il conducente della vettura ne ha perso improvvisamente il controllo, per cause ancora da stabilire, finendo la corsa contro una recinzione in legno.

Sul luogo dell’incidente, dove si sono inizialmente precipitati alcuni residenti che avevano ‘sentito’ lo schianto, sono intervenute tre ambulanze e un mezzo dei vigili del fuoco che hanno prestato soccorso ai ragazzi coinvolti nello schianto, oltra ai carabinieri della Compagnia di Aversa.

L’incidente è costato la vita a Rita D.C., 19enne morta sul colpo per la gravità delle ferite riportate nell’incidente. La ragazza sarebbe stata trafitta da un palo della recinzione nell’impatto dell’auto.



Gli altri tre giovani a bordo della Lancia sono stati invece trasportati presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa: nessuno di loro è in gravi condizioni e tutti sono già stati sottoposti agli esami tossicologici per accertare l’eventuale presenza di alcol o droga nel sangue.

