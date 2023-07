L’Amerigo Vespucci, veliero fiore all’occhiello della Marina Militare, parte per un giro del mondo che durerà due anni e, alla partenza, saluta l’Italia da Genova.

Si terrà oggi, infatti, la cerimonia di partenza della nave Amerigo Vespucci alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto, del capo di stato maggiore della Marina ammiraglio Enrico Credendino, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del sindaco di Genova Marco Bucci, nel Porto di Genova, a partire dalle 11.

⚓️Sai quanti anni ha la Nave Scuola Amerigo #Vespucci❓ E’ l’unità più anziana in servizio nella #MarinaMilitare e ha ben 92 anni! Interamente costruita e allestita presso il Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia (NA), la nave è stata varata il #22febbraio 1931. pic.twitter.com/IO7tKGLNrd — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) June 22, 2023

L’evento sarà interamente trasmesso in diretta da Raiuno. Presenti, per l’occasione, le Frecce Tricolori che saluteranno l’equipaggio in partenza con uno spettacolo che si prevede eccezionale.

L’Amerigo Vespucci fino al 2025 porterà l’eccellenza del Made in Italy lungo le coste di tutto il mondo: l’iniziativa coniuga la tradizionale attività formativa degli allievi ufficiali e la promozione delle eccellenze italiane nei porti che il Vespucci toccherà nei circa due anni di circumnavigazione del globo.

