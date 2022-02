Una vita insieme. Nemmeno la morte poteva separare Antonio e Orsolina, una coppia di Chiaiano, nella periferia di Napoli. Lui 96 anni, lei 94, si sono amati a lungo. Poi in un drammatico giorno Orsolina si è ammalata e si è spenta. Antonio le è sopravvissuto solo 24 ore. Impossibile vivere senza di lei. La loro storia è quella di un amore grande, esemplare.

A raccontare la storia dei due nonni è il nipote Antonio Smeraglia in un post su Facebook. “Nemmeno un giorno lontani siete riusciti a stare – ha scritto – Il nonno avrà pensato (ma mai ammettendolo ad alta voce) : “Lilì ma che facc senz e te” e ti ha raggiunto subito. Perché l’uno senza l’altro non esiste, non può, non ce la fa”. Accanto ha postato una foto dei due nonni intenti in un tenero bacio. Una foto commovente in cui in un gesto si riassume un grande amore.

L’amore tra Antonio, pizzaiolo, e Orsolina è scoppiato nel dopoguerra senza mai cessare per un istante, come raccontato da Repubblica. I due hanno avuto 10 figli e tanti nipoti in 70 anni di matrimonio che avrebbero festeggiato proprio quest’anno. Una favola bella, un amore profondo e inossidabile.

A un certo punto Orsolina si è ammalata e si è spenta. Al suo fianco c’era Antonio, come sempre in tutta la vita. E dopo 24 ore si è spento anche lui. Lasciano un dolore enorme, come continua nel post il nipote Antonio: “Il vuoto che lasciate è enorme, inspiegabile. Perdervi entrambi in 24 ore è devastante”.

“Però mettiamo un attimo da parte il dolore e pensiamoci: c’era un modo più bello, per abbandonare questa vita, se non insieme? – continua Antonio nel post – Uno più incredibile, più romantico, più magico? No, perché voi siete la dimostrazione che l’amore eterno esiste. Siete l’unione di due anime che vivranno per sempre. Siete l’esempio migliore che potessimo ricevere. Siete la favola che tutti vorremmo vivere. Siete la storia d’amore più bella del mondo. Sarete sempre con noi vi amiamo”.

