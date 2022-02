Non è in pericolo di vita ma i fendenti l’hanno ferita diverse volte: alle mani, alla schiena, alla spalla. Una 17enne è stata aggredita a coltellate da una ragazza di due anni più giovane a Tor Bella Monaca, Roma, in via Duilio Cambellotti. Quattro o cinque le pugnalate. La vittima è stata trasportata in codice Rosso con un’ambulanza e trattenuta in osservazione al Policlinico di Tor Vergata. La 15enne è stata accusata di lesioni e minacce aggravate e porto abusivo di oggetto per offendere.

Il coltello l’aveva portato da casa, una lama da dieci centimetri presa in cucina all’insaputa dei genitori. L’aveva nascosto sotto il giubbotto. E intorno alle 17:30 l’ha tirato fuori: all’esterno dell’oratorio del quartiere, quello della parrocchia di Santa Maria Madre del Redentore. A quell’ora erano presenti diversi gruppi di ragazzi. Le due minorenni nei giorni scorsi si erano già affrontate: motivi di gelosia. Secondo le indagini la violenza sarebbe scaturita per un ragazzo conteso. Rivali in amore.

Secondo quanto assicurano gli investigatori, riporta Il Corriere della Sera Roma, le ragazze non sarebbero legate ad ambienti malavitosi, “e questo, in un certo senso, è forse anche più preoccupante”. Al vaglio delle forze di polizia anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dei fatti. Gli agenti avrebbero intanto accertato che dopo l’aggressione la 15enne avrebbe continuato a minacciare la 17enne, che chiedeva aiuto, con il coltello in mano.

La vittima ha provato a difendersi alzando mani e braccia, coprendosi il volto e provando a fuggire tra il cortile e il campo di calcetto. Avrebbe perso molto sangue, secondo i testimoni. La polizia scientifica ha ritrovato almeno una decina di macchie di sangue sul posto. I tagli per fortuna non erano profondi. Gli agenti avrebbero rinvenuto anche l’arma. Il pm non ha deciso per l’incarcerazione della 15enne che ieri sera stesso è tornata a casa.

