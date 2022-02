Era un venerdì sera di festa e uscite con gli amici nei luoghi della movida più accesa. In pochi attimi si è trasformata in rissa da cui un 14enne è uscito ferito. È successo a Napoli, nella frequentatissima via Carducci a Chiaia intorno alla mezzanotte.

La lite sarebbe scattata nei giardinetti poco distanti da lì. Un ragazzino di 14 anni avrebbe fatto delle avances spinte a una ragazzina sua coetanea. A quel punto è intervenuto il fidanzatino per difenderla. Poco dopo in via Carducci l’autore degli apprezzamenti si è presentato armato di coltello e ha colpito alla testa il ragazzino che era in compagnia della ragazza.

Durante controlli per il rispetto della recente ordinanza sindacale di disciplina della movida, i carabinieri, sono stati avvicinati da un adolescente che chiedeva auto ed era in compagnia della sua ragazzina. Secondo una prima ricostruzione su cui sono in corso verifiche, poco prima l’adolescente sarebbe stato aggredito da un suo coetaneo nei giardinetti pubblici poco distanti dopo apprezzamenti fatti alla fidanzata della vittima.

Il minorenne, affidato a sua madre, è stato visitato da personale del 118 e refertato per trauma cranico non commotivo con ferita lacero-contusa alla regione occipite-parietale ed è stato portato all’ospedale Cardarelli. Un altro episodio di violenza durante la movida napoletana.

Sempre nella stessa zona durante la movida serale del fine settimana un’altro accoltellamento domenica 13 febbraio. Una donna di 30 anni era lì ed è stata accoltellata alla gamba. La giovane è finita all’Ospedale Pellegrini di Napoli.

Non è ancora chiaro cosa sia successo in quei concitati momenti. Secondo una prima ricostruzione, la 30enne, originaria di Volla, incensurata, era seduta al bar con delle amiche in vicoletto Belledonne, zona di movida, bar e ristoranti. In quel momento la folla era tanta e a un certo punto poco distante dal tavolino dove sedeva con le amiche è scoppiata la rissa.

Al momento non sembra che la ragazza fosse coinvolta nella lite ma i carabinieri stanno cercando di fare chiarezza. Uno spiacevole episodio avvenuto in una delle zone più frequentate di Napoli. La 30enne è stata dimessa con 8 giorni di prognosi.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

