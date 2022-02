Un uomo è entrato nella macelleria ed ha accoltellato più volte un giovane 27enne, figlio dei titolari del negozio. È successo intorno alle 10 del mattino nel mercatino di via Monte Somma di Secondigliano. L’uomo è fuggito e il giovane è stato subito soccorso e portato in ospedale. In corso le indagini dei carabinieri per capire cosa sia successo. Non si esclude che alla base del gesto ci possano essere motivi passionali.

Il ragazzo, classe 94, mentre era all’interno della macelleria dei genitori è stato aggredito alle spalle e colpito con almeno 7 fendenti tra schiena, collo e braccio. Una delle coltellate gli ha perforato un polmone. Intanto l’aggressore si è allontanato senza lasciare traccia approfittando del panico diffusosi nel negozio. Il 27enne è stato trasportato presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita ma è ricoverato ed in prognosi riservata.

Poi, verso le 12 A.C. un 40enne di Secondigliano già noto alle forze dell’ordine si è presentato spontaneamente presso la caserma carabinieri ed ha ammesso di aver accoltellato il 27enne. I Carabinieri hanno verificato quanto dichiarato dal 40enne e lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di “tentato omicidio”. Il coltello utilizzato è stato sequestrato. Il fermato sarà tradotto al carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

