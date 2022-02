Una love story da favola, che oggi sembra sia arrivata al capolinea. Ilary Blasi e Francesco Totti, una delle coppie più belle e famose di Roma, sarebbero in crisi. A lanciare l’indiscrezione bomba è Dagospia: l’indizio una lite scoppiata tra i due durante una gita in famiglia ai Castelli romani. L’ennesima di una lunga serie. Ma in realtà le voci e i sospetti su un rapporto non più idilliaco tra l’ex calciatore e la presentatrice tv si susseguono da tempo.

Le indiscrezioni sulla crisi

Il giorno della presunta lite Francesco e Ilary, insieme ai tre figli e ad alcuni amici, si trovavano a Castelgandolfo: prima un giro sulle giostre nei pressi del lungolago, poi il pranzo presso la trattoria storica “Borgo Antico” e la passeggiata nel centro della cittadina. Una domenica di relax in famiglia, durante la quale avevano anche firmato autografi e scattato foto con i fan, anche se l’ex capitano della Roma era nascosto da cappellino, mascherina e cappuccio del giubbotto in testa. Questa sarebbe stata l’ultima uscita ufficiale insieme.

Pochissime le uscite anche con gli amici in comune. L’ultima conferma pare ci sia stata solo qualche giorno fa. La presentatrice tv ha partecipato all’apertura del nuovo ristorante di Briatore, in via Veneto a Roma, con l’ex preparatore atletico del marito e la moglie, per poi finire la serata nei locali della movida insieme all’amico Luca Tommassini, con cui ha trascorso una vacanza (da sola) in Lapponia lo scorso dicembre. Secondo altre indiscrezioni riportate da Repubblica, la madre di Totti si sarebbe trasferita nell’attico all’Eur, dove l’ex calciatore ha vissuto insieme alla famiglia, mentre lui sarebbe stato visto a Casal Palocco, nella villa in cui abitava la mamma. Che sia la sua nuova dimora, lontano dalla (ex?) moglie Ilary che invece rimarrà nella loro casa al Torrino?

In realtà le voci su una possibile crisi erano circolate già all’indomani del compleanno di Francesco Totti, il 27 settembre, quando ha spento 45 candeline: Ilary non era presente alla festa. Nessuna dedica romantica da parte della moglie su Instagram. Lei, in una una recente intervista al settimanale F, aveva spiegato: “Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai. Tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo.“

Secondo gli amici la rottura sarebbe arrivata in estate, con l’ex numero 10 della Roma che avrebbe notato delle cose a cui prima non aveva fatto caso.

Sei i rumor dovessero trovare conferme, per la coppia sarebbe la fine di una relazione che ha fatto sognare tantissimi fan durata vent’anni, di cui quasi 17 di matrimonio, coronata dalla nascita di tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

