Scene apocalittiche questa mattina sulla statale numero 16, una delle principali arterie percorse dai turisti in Puglia durante l’estate, dove un assalto ad un portavalori ha prima bloccato il traffico nel tratto che collega San Pietro Vernotico con Torchiarolo, al confine tra le province di Lecce e Brindisi, causando panico tra i numerosi automobilisti presenti, per poi degenerare in un copioso incendio in cui diversi veicoli sono stati dati alle fiamme dai criminali, riusciti a fuggire. Si tratterebbe di almeno tre automobili e un furgone, con colonne di fumo alzatosi nel cielo, visibili da grande distanza.

Il bottino da 3 milioni

Attualmente, non risultano feriti da arma da fuoco, sebbene la situazione resti poco chiara. Il commando sarebbe composto tra le 8 e le 10 persone, secondo i primi riscontri di carabinieri e polizia. Si stanno verificando eventuali casi di intossicazione da fumo. Non ci sarebbero feriti tra le guardie giurate che si trovavano a bordo del veicolo blindato. Il bottino dell’assalto ammonterebbe a circa 3 milioni di euro.

Gestione del traffico

L’Anas ha comunicato che la strada statale è stata “temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni” con uscite obbligatorie “in direzione sud al km 12,500 e in direzione nord al km 17,000”. Il traffico nelle due direzioni di marcia è ancora bloccato

