Una sedicenne si è gettata da una finestra della sua scuola ma è stata salvata dal bidello. È successo in provincia di Asti, in un istituto scolastico. La ragazza ha deciso di lanciarsi dalla finestra della sua aula al secondo piano, ma lungo il marciapiede sottostante si trovava il bidello che l’ha afferrata, attutendo il colpo e di fatto salvandole la vita.

Ora la sedicenne è stata ricoverata all’ospedale di Asti, ma non è in pericolo di vita. Anche il bidello è stato soccorso ma non avrebbe riportato particolari ferite. Non si conoscono ancora i motivi del gesto, ma a quanto si apprende, sarebbero state le urla dei compagni di classe della giovanissima ad attirare l’attenzione del bidello eroe.

Redazione

Luca Sebastiani