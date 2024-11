L’accusa è di falso in bilancio per il trasferimento di Kostas Manolas dalla Roma al Napoli. L’inchiesta della procura di Roma, condotta dai pm Lorenzo De Giudice e Giorgio Orano, che ha da poco chiuso le indagini, vede al centro dell’indagine il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, per la presunta plusvalenza fittizia legata al passaggio del greco dai giallorossi agli azzurri nella lontana estate 2019.

Manolas costò al Napoli circa 35 milioni di euro, e successivamente la Roma annunciò l’acquisto di Amadou Diawara proprio dal club campano. Manolas è stato venduto all’Olympiacos, nel dicembre del 2021 per appena 3 milioni di euro.

Non solo l’operazione Manolas, anche quella di Osimhen sotto indagine

L’accusa – riportata da Repubblica – è quella di gonfiare i bilanci con operazioni economiche irregolari per migliorare la situazione finanziaria del club partenopeo. I legali del numero uno della società partenopea, Lorenzo Contrada e Fabio Fulgeri, fanno sapere che De Laurentiis è pronto a farsi ascoltare per “chiarire l’intera vicenda”.

Il caso si allinea a quello di Osimhen, acquistato dal Lille con l’inserimento di alcune contropartite, giovani ritenuti “sopravvalutati” per un totale di 20 milioni di euro. Calciatori che non hanno mai indossato la maglia del Lille e che sono scesi in campo solo in serie minori. La procura dunque, chiederà conto anche sul trasferimento dell’attaccante del Galatasaray.

Luca Frasacco