Quarto giorno di ricovero, oggi, per Silvio Berlusconi all’ospedale San Raffaele di Milano, dove ha trascorso secondo i medici un’altra notte “tranquilla” nel reparto di degenza ordinaria. L’ex premier è entrato nella struttura venerdì scorso per essere sottoposto ad “accertamenti programmati” legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo.

Tutti i familiari sono arrivati all’ospedale San Raffaele per far visita al Cavaliere. Un segnale che desta particolare preoccupazione per la salute di Berlusconi. Al momento non è ancora prevista la diffusione di un bollettino medico

Giulio Pinco Caracciolo

