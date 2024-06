Un Joe Biden “stanco” non andrà questa sera alla cena con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per riposare e affrontare al meglio gli impegni dei prossimi due giorni. E’ stata una giornata intensa quella dell’81enne presidente americano, che a novembre 2024 scenderà nuovamente in campo nelle presidenziali americane contro Donald Trump. L’arrivo in ritardo a Borgo Egnazia, dove la premier Meloni ha fatto gli onori di casa ai leader del G7 arrivati in mattinata nella spettacolare location pugliese.

Tutti aspettavano Joe, al secondo viaggio in Europa in poco meno di una settimana (5 giorni fa era in Normandia nell’80esimo anniversario dello sbarco). La stessa premier ha accolto il leader della Casa Bianca, arrivato con circa venti minuti di ritardo, con una battuta che sa di ramanzina. “Non dovresti lasciare una donna attendere così” le parole di Meloni prima di accogliere Biden con sorrisi, abbracci e strette di mano in favore di telecamere.

Poi il vertice, l’arrivo del presidente ucraino Zelensky e i primi incontri bilaterali. Una giornata pesante per Biden, apparso non in perfetta condizione fisica sin dal suo arrivo a Borgo Egnazia. Da qui la decisione di non presentarsi alla cena con il capo dello Stato Mattarella (e gli altri leader del G7) al Castello Svevo di Brindisi per i capi di Stato e di governo del G7. Cena in realtà che non compariva nel programma ufficiale del presidente americano.

“Saranno due giorni pieni zeppi di impegni. Non ne farei un caso se il presidente salta una cena” ha provato a spiegare la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. “Ci saranno molti incontri, molte sessioni di lavoro come sapete”, aveva detto la portavoce nel corso di un briefing con la stampa. “Il presidente – aveva aggiunto – sarà molto impegnato per i due giorni, due giorni e mezzo in Italia”. In serata, probabilmente in contemporanea con la cena, il presidente americano terrà una conferenza stampa congiunta con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky.

