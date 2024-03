Questa notte davanti al municipio di Ottana, centro del nuorese è esplosa una bomba ad alto potenziale. Gravi i danni alla facciata e ad alcuni uffici. L’impianto di sorveglianza del Municipio era in funzione quando è avvenuta l’esplosione e gli investigatori hanno già acquisito i filmati per le indagini.

Il prefetto: “Si è trattato quindi di un fulmine a ciel sereno”

“Quello che è successo è un fatto gravissimo e ho espresso la massima vicinanza al primo cittadino del paese – ha detto il prefetto -. Lunedì faremo il punto della situazione nel comitato per la sicurezza pubblica, ma posso dire che questa non è una zona calda: l’ultima bomba ai danni di un amministratore risale al 2010, si è trattato quindi di un fulmine a ciel sereno“.

Todde: “Un vile attacco alla comunità tutta”

Il nuovo governatore Alessandra Todde ha invece parlato di “un vile attacco alla comunità tutta. La violenza non può e non deve trovare spazio nella nostra società e nelle nostre comunità. Esprimo vicinanza e solidarietà al sindaco e a tutti i cittadini di Ottana”.

Le forze dell’ordine presenti sul posto e i vigili del fuoco stanno effettuando gli accertamenti per verificare se ci siano stati danni strutturali all’edificio. La bomba ad alto potenziale è esplosa intorno all’una di questa notte davanti al Comune di Ottana.

Il sindaco Franco Saba: “Molto deluso e con me tutta l’amministrazione”

Da parte sua il sindaco, Franco Saba, ha spiegato di essere “molto deluso e con me tutta l’amministrazione: Ottana non si merita questo”. Ciononostante “continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi: se qualcuno ha da lamentarsi lo faccia pubblicamente o venga da noi, ci dimostri che non stiamo lavorando bene. Noi continueremo a lavorare fino alla fine”.

