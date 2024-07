Carlo Verdelli non sarà più il direttore di Oggi. L’annuncio è arrivato con una nota di Rcs MediaGroup in cui è stato spiegato come sia stato il giornalista a decidere di lasciare l’incarico nel settimanale di attualità a partire dalla prossima settimana. L’ultimo numero firmato da Verdelli sarà quello in uscita il prossimo 11 luglio, quindi. Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup, ha dichiarato: “A Carlo Verdelli, che mi ha manifestato la volontà di lasciare la direzione di Oggi, i miei ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto alla guida del settimanale di Rcs”. “Due anni e mezzo di intenso e proficuo impegno durante i quali, pur in un contesto complesso di mercato, ha rilanciato il giornale arricchendolo di contenuti esclusivi e sviluppando contestualmente il sistema multimediale ad esso collegato. A Carlo Verdelli, che prosegue il suo lavoro nel gruppo Rcs in qualità di editorialista di Corriere della Sera, i migliori auguri di buon lavoro”, ha concluso Cairo.

Carlo Verdelli lascia la direzione di Oggi, chi può prendere il suo posto

Al momento non è stato ancora nessun nome come sostituto di Verdelli – già ex direttore di Repubblica, poi cacciato e passato sulle pagine del Corriere – alla rivista Oggi. Una figura che sembra poter ambire alla direzione è quella di Marianna Aprile, oggi caporedattore del settimanale, ma impegnata anche in tv su La7 con In Onda.

