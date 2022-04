“Nel disinteresse complice e colpevole della Regione, ancora una volta, si lasciano da soli lavoratori e sindacati nella difficile impresa di scongiurare la chiusura di uno stabilimento, l’impianto Leonardo di Giugliano. Più volte ho ribadito che urge un tavolo regionale per affrontare la crisi e cercare di porre un argine alla delocalizzazione selvaggia dalla Campania dei siti del settore aerospaziale, diretti e dell’indotto”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Lavoro e Attività produttive del Consiglio regionale.

“Se De Luca non è interessato né in grado di avviare un confronto per la difesa del comparto, lasci ad altri il compito di farlo. Al di là delle parti politiche, noi siamo pronti a sostenere lavoratori e sindacati per impedire altre chiusure, allontanare lo spettro di migliaia di licenziamenti ed evitare il punto di non ritorno per un settore nevralgico dell’economia campana” aggiunge.

