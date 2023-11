Tragica scoperta per la comunità di Casoli, in provincia di Chieti, dove stamattina è stata ritrovata senza vita una donna di 66 anni all’interno della sua residenza. Le circostanze dell’evento indicano che la signora sarebbe stata vittima di un atto di violenza mortale, trovata in una scena macabra, immersa in una pozza di sangue con una ferita da arma tagliente all’addome. Nel frattempo, il marito della vittima risulta essere irreperibile, aggiungendo ulteriore mistero alla tragica vicenda. La coppia, entrambi cittadini britannici, viveva insieme da circa tre anni in una solitaria residenza situata nelle campagne di Casoli, a circa 10 chilometri dal centro abitato.

La scoperta del cadavere

La scoperta del cadavere è stata fatta da un’amica che, preoccupata per l’assenza di risposta alle sue chiamate, si è recata presso l’abitazione della vittima nella contrada Verratti. Le grida di aiuto della donna hanno attirato l’attenzione dei vicini, che prontamente hanno allertato i servizi di emergenza chiamando il 112. Al momento, sul posto sono in corso accertamenti.

Nel frattempo, i Carabinieri stanno cercando il marito, che si è allontanato con l’auto di famiglia ed è al momento introvabile.La coppia era nota nella zona per la sua riservatezza e, spesso, veniva vista fare tranquille passeggiate nei dintorni della loro abitazione, accompagnata dai loro tre cani.

