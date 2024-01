Max Biaggi campione su due ruote e instancabile latin lover. A lungo interessato più al calcio che al mondo delle due ruote Max Biaggi è approdato al motociclismo quasi per caso, quando un amico, dopo molte insistenze, lo ha convinto a seguirlo al circuito di Vallelunga, vicino Roma, per un pomeriggio in pista. E da quel momento è cominciata la sua lenta ascesa al podio iridato dei Gp di motociclismo.

L’incidente di Max Biaggi nel 2017: tanta paura e fortuna

Ospite di Silvia Toffanin, il campione Max Biaggi racconta dell’incidente in pista che l’ha ridotto in fin di vita nel 2017. “Quando sono guarito dai traumi non ho avuto conseguenze fisiche per fortuna, forse servivo ancora un po’ qui. Avevo promesso che dopo l’incidente avrei mollato la moto ma poi sono tornato in pista”.

La vita di Max Biaggi oggi: donne e moto

Alla larga dalle grande competizioni e dal rischio, Max Biaggi non ha abbandonato la sua passione e gira il mondo come testimonial di un brand motociclistico.

“Oggi rappresento un marchio motociclistico e vado in giro per il mondo per rappresentare questo brand. E poi seguo sempre la mia passione ovvero le moto”

La passione per le moto nata per casa e i successi in pista

Nato a Roma il 26 giugno 1971, il giovanissimo Massimiliano, allo scopo di raggranellare qualche soldo per mantenere la sua nuova passione, inizia prima a lavorare come semplice Pony Express. Poi decide di fare le cose sul serio e comincia a gareggiare.

Nel 1989 scende in pista per la prima volta e il suo rapido affermarsi sugli antagonisti lo rivela come una delle più brillanti promesse del motociclismo; in breve smaterializza del tutto ogni dubbio su quale strada intraprendere nella sua futura carriera.

Il padre Pietro, titolare di un negozio di tute da lavoro a Roma, lo segue, come un’ombra: un grosso appoggio per Max, dopo che i suoi genitori si sono separati quando lui era molto piccolo.

Primo italiano a vincere il Superbike nel 2010

Alla fine di settembre del 2010 diventa il primo italiano di sempre a vincere il campionato mondiale Superbike, nella gara di Imola, proprio in Italia. Pochi mesi più tardi Eleonora Pedron dà alla luce il figlio Leon Alexandre, il 16 dicembre 2010.

Eleonora Pedron e Bianca Atzei

Nel mese di ottobre 2012, all’età di 41 anni, Max Biaggi conquista il sesto titolo mondiale della sua carriera. Poche settimane più tardi annuncia il suo ritiro dalle corse.

Nel settembre del 2015 annuncia la rottura del rapporto con Eleonora Pedron. Poche settimane più tardi rivela che la sua nuova compagna è la cantante Bianca Atzei.

