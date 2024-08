Da padre a figlio. Non si tratta di nessuna tradizione ma il salto che la showgirl Antonella Mosetti avrebbe compiuto nelle proprie relazioni sentimentali. Come riporta il settimanale Diva e Donna, infatti, Mosetti ora farebbe coppia con Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Ma in passato, ormai 17 anni fa, la donna aveva avuto una relazione con il padre del giovane, ai tempi del matrimonio di Stefano con la conduttrice.

Chi è Antonella Mosetti, prima la relazione con Stefano Bettarini poi quella con il figlio 25enne Niccolò

Antonella Mosetti oggi ha 48 anni. Ma l’età non è un problema, visto che oggi farebbe “coppia” con il 25enne Niccolò Bettarini, di professione personal trainer. Mosetti è una showgirl dopo aver recitato in alcuni film italiani in piccole parti. Ha partecipato anche alla prima edizione del Grande Fratello Vip, insieme alla figlia Asia. Dopo il suo flirt con Stefano Bettarini, aveva raccontato: “Simona Ventura mi cacciò da Quelli che il Calcio quando scoprì di noi”. E oggi la 48enne starebbe con il giovane Niccolò, di anni 25.

Chi è Antonella Mosetti, il canale OnlyFans e l’intervista a La Zanzara

Oggi Mosetti non è più dentro il mondo dello spettacolo ma si è data ad altri canali e settori. Come OnlyFans. Un passaggio e una nuova carriera che Mosetti ha raccontato di recente in un’intervista a La Zanzara, programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. “Per un nudo integrale mi pagano anche 10mila euro, ma il sesso lo faccio per fatti miei”. In un altro passaggio del suo intervento, aveva detto: “Non l’ho mai data per lavorare. L’avrei data volentieri, ma in Mediaset e Rai sono tutti vecchi e non mi piacciono. Se sei potente te la do volentieri. A me l’hanno proposto tante volte, ma ho sempre detto no”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani