Una storia che porta subito alla mente la triste vicenda del suicidio della ristoratrice Giovanna Pedretti. Dopo la partecipazione al programma “4 Ristoranti” condotto da Alessandro Borghese, una ristoratrice di Mantova è stata sommersa dalle critiche. Secondo gli utenti la donna proprietari del rstorante “Il Rigoletto” sarebbe stata eccessivamente severa con i giudizi nei confronti degli altri concorrenti del reality. La situazione è degenerata al punto che Tripadvisor ha dovuto sospendere la possibilità di pubblicare recensioni sulla pagina del ristorante, mentre gli altri ristoratori hanno lanciato un appello rivolto agli odiatori del web: “Datevi una regolata, è solo un gioco”.

Ekla Vasconi: “Non dormo da due notti, ho la testa piena di pensieri”

Ekla Vasconi, la ristoratrice sotto attacco, ha detto di essersi comportata male durante la trasmissione, “potevo dire le cose in modo più soft”. Tuttavia, ci ha tenuto a precisare che l’immagine di lei che è venuta fuori nel corso della puntata non la rappresenta nella quotidianità: “Se fossi così”, ha detto, “non potrei fare questo mestiere”. Ekla Vasconi dice di essersi fatta prendere la mano: “Non credevo che questo potesse suscitare così tanto odio” affermando che a causa dei numerosi commenti negativi che ha ricevuto dalla messa in onda della puntata non riesce più a riposare: “Non dormo da due notti, ho la testa piena di pensieri e cerco di riprendermi”.

Tripadvisor blocca temporaneamente la possibilità di lasciare una recensione

Centinaia di recensioni negative hanno invaso la pagina del ristorante. L’ondata di giudizi ha invaso anche la pagina Tripadvisor de ‘il Rigoletto’, al punto che la piattaforma ha dovuto sospendere la possibilità di pubblicare nuove recensioni. “A causa di un evento recente che ha attirato l’attenzione dei media e causato un afflusso di recensioni che non descrivono un’esperienza in prima persona”, si legge sul sito.

“All’inizio cancellavano le recensioni poi erano troppe”

Il problema è che le recensioni negative non riguardavano la qualità del cibo ma erano solo rivolte alla titolare e a come è apparsa in televisione. “Gli attacchi sono arrivati da chi non mi conosce”, ha dichiarato alla Gazzetta di Mantova, “quelli che mi conoscono non mi hanno abbandonata, sanno che non sono una persona così”.

Gli altri concorrenti sono intervenuti per difendere Ekla Vasconi: “Non c’è astio tra di noi”

Quello che sta accadendo a Vasconi ha portato gli altri concorrenti della trasmissione a riunirsi e ha prendere una posizione netta sulla vicenda. Si tratta di Giuseppe Maddalena titolare di ‘Materia prima’, Sciko Saccani di ‘Giallo Zucca’ e Leonardo Cuzzi di ‘Osteria al Gallo’. I tre hanno condannato gli attacchi ricevuti dalla collega, “eccessivi e sbagliati”, in particolar modo quelli diretti alla famiglia della ristoratrice.

