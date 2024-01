Federica Brignone è una delle sciatrici azzurre più performanti. La Brignone ha ottenuto tante prestigiose vittorie, tra cui anche quella del 2020 diventando la prima italiana a vincere la Coppa del Mondo generale di sci alpino (oltre a due di specialità) mentre alle Olimpiadi ha ottenuto tre medaglie.

La passione per lo sci tramandata dalla madre: l’ex slalomista Maria Rosa Quario

Nata a Milano il 14 luglio 1990 (sotto il segno del Cancro), Federica Brignone ha sviluppato la passione per gli sci sin da piccolissima, influenzata dall’amore per lo sport che si respirava già in famiglia (la madre è l’ex slalomista Maria Rosa Quario, il padre Daniele è un maestro di sci).

Il trasferimento in Valle d’Aosta per coltivare la passione

Nel 1996 si è trasferita con la famiglia in Valle d’Aosta, dove ha potuto seguire maggiormente la sua passione per le piste e lo sport invernale. A dicembre del 2005 ha esordito nel Circo Bianco.

Gli esercizi fisici e la dieta per continuare a vincere

Per prepararsi al meglio per le piste, Federica pratica anche altri sport come aerobica, bici, ellittica, corsa e sport alternativi. E fa esercizi con per addominali, squat con pesi, ginnastica funzionale per le articolazioni, salto con la corda e movimenti con gli elastici.

Anche la sua alimentazione è molto attenta e equilibrata: mangia cinque volte al giorno quando deve gareggiare. Tra le sue passioni anche anche il golf, il surf, il tennis e perfino il parapendio.

L’amore di Federica Brignone dopo lo sci

Il suo ex fidanzato è il discesista francese Nicolas Raffort, con cui stava dal 2020. Attualmente Federica ha ritrovato l’amore, ma non è nota l’identià del nuovo compagno.

La caduta a Jasna: giornata nera per Federica Brignone

La settima prova di gigante è finita alla terza curva per la 33enne valdostana che è caduta mettendo fine così alla sua gara. Doveva essere un weekend di riscatto per Federica Brignone, quello in Slovacchia, dopo il non entusiasmante fine settimana ad Altenmarkt dove non era riuscita ad andare sul podio.

Doveva essere soprattutto essere la chance per difendere il primo posto nella classifica del gigante che guidava davanti a Lara Gut-Behrami e conquistare punti importanti per la classifica generale dove è terza.

