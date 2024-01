Venerdì era caduta, oggi ha trionfato. Sofia Goggia ha vinto nella discesa libera sulle nevi austriache di Altenmarkt-Zauchensee in 1.46.47. Per la campionessa bergamasca di sci è il successo numero 24 in carriera in Coppa del Mondo. Ma non è la sola italiana a finire sul podio, visto il terzo posto della gardenese Nicol Delago, quarto podio in carriere per lei. Per quanto riguarda le altre sciatrici dell’Italia, tredicesima Laura Pirovano, davanti a Federica Brignone (eguagliata da Goggia tra le più vincenti della storia), 22esima Nadia Delago mentre in fondo alla classifica Marta Bassino.

La gara di Goggia

Goggia ha preceduto di 10 centesimi l’austriaca Stephanie Venier, fino all’ultimo in gara. “Ho fatto una gara solida, anche se un po’ di vento mi ha condizionato in quota” ha detto la sciatrice italiana. Domani la tappa austriaca si chiuderà con un SuperG, il quarto della stagione.

Le dichiarazioni della sciatrice italiana

“Sono contenta di aver vinto, su questa pista ho delle statistiche non da podio, ho molte cadute… La notte è stata difficile. La caduta nel superG di ieri non è stata granché, ma mi ha segnato molto. Oggi sono riuscita a fare la mia parte in alto e nel bosco sono riuscita a sciare bene, senza neppure utilizzare tutti i miei cavalli. Il pettorale della discesa è confermato, ma le ragazze che mi stanno dietro sono vicine e tutto è molto aperto. Domani ci sarà una nuova battaglia e mi auguro che arrida ad un’italiana”. Sono state queste le parole di Sofia Goggia dopo la gara che l’ha vista trionfare.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani