Enrico Brignano è ospite di Domenica in, il comico è infatti atteso nel salotto di Mara Venier. Brignano sta insieme a Flora Canto da 11 anni, una storia intensa con la showgirl, attrice e conduttrice italiana.

Chi è Flora Canto, la showgirl moglie di Enrico Brignano: la carriera

Flora Canto è nata a Roma il 12 febbraio del 1983, ha quindi 41 anni. È un’attrice e conduttrice italiana, oltre ad essere una grande appassionata di sport. Inizia a frequentare la televisione grazie al tradimento compiuto dal suo fidanzato di allora, Filippo Bisciglia, in diretta tv al Grande Fratello. Era il 2006 quello che oggi è il conduttore del famoso reality show Temptation Island era un semplice concorrente del GF. Dall’anno dopo, Flora partecipa a Uomini e Donne e poi nel 2008 arriva il debutto da attrice, nel film Vieni avanti cretino con Lino Banfi. Due anni dopo, nel 2010, recita in una puntata di Don Matteo e conduce Fast and Furious su La7, poi Telethon su Rai1, Supercinema e Oscar dei Porti.

Contestualmente porta avanti la carriera da modella e volto pubblicitario, per brand come H&M, Miss Bikini ed Eklè. Poi ancora altri film, con dei ruoli in ‘La coppia dei campioni’ insieme a Massimo Boldi, ‘Di tutti i colori’ con Paolo Conticini e Nino Frassica. Nel 2019 ecco la partecipazione a Tale e quale show, mentre l’anno dopo insieme ad Aurora Ramazzotti è inviata di Ogni Mattina su Tv8.

La relazione con Enrico Brignano, l’incontro grazie a Magalli e la passione per i mandaranci

Con Enrico Brignano la storia nasce nel 2014, dopo la fine del matrimonio del comico con Bianca Pazzaglia. Nonostante i 14 di differenza, i due iniziano a frequentarsi dopo che a farli incontrare è stato Giancarlo Magalli, come ha raccontato Brignano in un’intervista a Io Donna. E il corteggiamento del comico è stato particolare: “Lei ha una passione smodata per il cibo, e per i mandaranci. Per me era una strada in discesa, sono figlio di fruttivendoli. Sono cintura nera di frutta e verdura ed è così che l’ho conquistata, con cassette di frutta e ortaggi”.

Il matrimonio e i figli di Flora Canto ed Enrico Brignano

Dalla loro relazione sono nati due figli: Martina e Niccolò, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2021. Il matrimonio arriva invece nel 2022 a Palo Laziale, vicino al mare di Ladispoli. Una cerimonia con un centinaio di invitati e molto romantica. La proposta di matrimonio era arrivata un anno prima, con Brignano che ha preso coraggio e ha deciso di farla durante un’esibizione all’Arena di Verona.

Brignano: È la parte migliore di me

Sempre in un recente intervento, Brignano ne ha parlato in maniera dolce: “Lei è la parte migliore di me nell’elaborazione di pensiero, non posso più fare a meno di chiederle: che faresti al posto mio?”. Il comico ha anche parlato del suo essere padre a 50 anni: “Magari uno si mette meno in ginocchio a giocare, ma sicuramente è più maturo che a 20”. “Mi sento molto fortunato. Cerco di migliorare anche per loro, così che i miei figli possano dire che il loro padre è una brava persona” ha concluso Brignano.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani