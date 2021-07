Fiocco azzurro in casa Brignano. Lunedì 19 luglio alle ore 9.43 è nato nella clinica Mater Dei di Roma Niccolò, il secondo figlio dell’attore e della showgirl Flora Canto dopo Martina, 4 anni. La mamma e il bambino, che pesa 2,910 Kg, stanno bene. Entrambi i genitori sono “felicissimi ed emozionati”.

L’annuncio su Instagram

Enrico Brignano ha annunciato la nascita del piccolo Niccolò tramite un post su Instagram: la foto lo ritrae con il bimbo in braccio, ancora in ospedale. “E finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino. @floracanto”. Sul suo profilo Facebook ha poi aggiunto: “Pensavo che diventare padre fosse un’emozione irripetibile. Invece oggi mi scoppia il cuore come la prima volta.”

Anche Flora Canto, ex tronista di Uomini e Donne e volto popolare della tv, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram dedicato all’arrivo di Niccolò. “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma…Mamma l’ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro” ha scritto, riferendosi alla sua trasmissione di cucina in onda su Raidue. La gravidanza era stata resa nota lo scorso febbraio, sempre tramite Instagram, presentata come “il nostro piccolo secondo miracolo di vita.”

Gli auguri social

Numerosi gli auguri vip arrivati dai social ai due genitori: da Mara Venier a Tosca d’Aquino; da Gianluigi Nuzzi e Paola Perego a Salvatore Esposito e Giorgia. Enrico Brignano, 53 anni, e Flora Canto, 38, sono fidanzati dal 2014.

