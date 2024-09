Filippo Bisciglia è lo storico conduttore di Temptation Island. Il programma di Mediaset inizia la sua nuova stagione autunnale con diverse coppie impegnate nel reality show e toccherà a Bisciglia gestire tutte le situazioni amorose spinose che emergeranno sull’isola. In fondo il conduttore è un esperto di relazioni, visto che da tempo fa coppia con la fidanzata Pamela Camassa, sua compagna da ben 16 anni.

Chi è Pamela Camassa, la fidanzata di Filippo Bisciglia: Miss Italia e la carriera in tv

Pamela Camassa è nata a Prato nel 1984 e ha quindi 40 anni. Si è diplomata in ragioneria ma a 16 anni ha partecipato al film ‘Via del Corso’ di Adolfo Lippi, nel ruolo della protagonista insieme a Laura Chiatti e Ilaria Spada. Due anni più tardi ha vinto il titolo di Miss Mondo Italia, conquistando così la possibilità di partecipare a Miss Mondo 2002 in rappresentanza dell’Italia. Ma Camassa, in protesta per le condizioni delle donne del paese ospitante, cioè la Nigeria, ha rinunciato a tale competizione. Tre anni più tardi, invece, arriva terza a Miss Italia 2005.

A quel punto, nel 2006, inizia la carriera in tv, prima come valletta per Carlo Conti ne I raccomandati su Rai 1, poi partecipa a Ballando con le Stelle insieme al ballerino Angelo Madonia. I due arrivano secondi e l’esperienza piace così tanto a Pamela Camassa che partecipa anche all’edizione ucraina del programma. Nel 2008 di nuovo su Rai 1 con Carlo Conti nella conduzione dei I migliori anni e poi è tra i concorrenti de La talpa su Italia 1. Nel frattempo anche due altri ruoli in “Un’estate al mare” di Carlo Vanzina e “Cenci in Cina” di Marco Limberti. Dopo altre apparizioni in programmi tv tra La7 e Rai, nel 2019 partecipa insieme al fidanzato Filippo Bisciglia e vince la prima edizione di Amici Celebrities, il programma di Mediaset basato su Amici.

Pamela Camassa, la fidanzata di Filippo Bisciglia: le voci di crisi e i presunti tradimenti

Nel corso degli anni, specie negli ultimi tempi, si è parlato anche di una possibile crisi tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia. La causa sarebbe alcuni presunti tradimenti di lui. Il conduttore di Temptation Island ha però smentito: “Se nella mia vita ho causato disastri a livello sentimentale? Sempre stato fidanzato e mi sono sempre comportato bene, i miei amici combinavano, io le baciavo sotto le stelle”. Nel suo recente intervento a Verissimo, Bisciglia ha confidato a Silvia Toffanin: “In 16 anni è normale ci siano periodi difficili ma non li abbiamo mai pubblicizzati. Io in coppia sono un bambacione, noi non abbiamo mai discusso bruscamente. Lei per me è tutto: una sorella la mia migliore amica una nemica. Non sono geloso perché lei non me ne dà modo”.

La coppia quindi resiste al tempo e non ci sarà nessuna partecipazione al reality dell’isola come concorrenti, come qualcuno aveva ipotizzato. Sul Fatto Quotidiano è stato lo stesso Filippo Bisciglia a parlare di questo scenario: “Se fossi un concorrente di Temptation Island e cadessi in tentazione, alzerei le mani davanti alla mia fidanzata ‘Ho sbagliato, hai ragione'”.

Le relazioni di Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia ha alle spalle relazioni turbolenti da lui stesso ammesse. A 17 anni si innamora di una ragazza di nome Arianna con cui starà per tre anni. Ma la storia finisce per via dell’eccessiva gelosia di lui, tanto che dopo del tempo il conduttore ha espresso il desiderio di chiedere scusa per i suoi comportamenti. Nel 2006 Bisciglia è fidanzato con Flora Canto ed entra nella casa del “Grande Fratello“. Nel reality Bisciglia conosce Simona Salvemini e tra i due nasce un legame che porta l’uomo a lasciare in diretta tv Canto. La donna diventerà poi la moglie di Enrico Brignano, mentre finito lo show del Grande Fratello la storia tra Bisciglia e Salvemini si concluderà in poco tempo. Nel 2007 infine Filippo conosce Pamela Camassa, che dovrà convincere prima di iniziare la loro relazione.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani