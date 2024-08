A luglio è finita l’edizione estiva, ma già a settembre è pronta a partire l’edizione autunnale di Temptation Island. Il programma di Mediaset ha già iniziato a far trapelare le prime informazioni delle prossime coppie protagoniste del reality show condotto da Filippo Bisciglia. I primi a partecipare saranno Diandra e Valerio.

Diandra e Valerio, la prima coppia di Temptation Island

La prima coppia svelata è quindi quella composta da Diandra e Valerio. Lei è un medico veterinario e imprenditrice di 37 anni che vive a Roma, è proprietaria di un locale per eventi, il Mon Amì, sempre nella Capitale. Ha scritto al programma perché il suo compagno, Valerio, è desideroso di trasferirsi a Brindisi, dove lavora come dipendente statale.

Chi sono Diandra Pecchioli e Valerio, il lavoro e perché partecipano a Temptation Island

Nella presentazione rilasciata da Temptation Island i due spiegano la loro situazione. “Sono Diandra, vengo da Roma e sono fidanzata con Valerio da sette e anni e mezzo. Da sette conviviamo. Ho 37 anni, realizzata nel mio lavoro, sono un medico veterinario e una imprenditrice. Valerio è un dipendente statale e la sua attività richiede sei ore al giorno. Scrivo a Temptation Island perché lui vorrebbe che io lasciassi Roma e le attività e lo seguissi a vivere a Brindisi, dove lui potrebbe mantenere il suo posto di lavoro. Lui mi dice che basta “un panino di fronte al mare”, ma io non sono da due cuori e una capanna e non lo è neanche lui, che non disdegna di stare sulle barche di cinquanta metri dei miei amici”. Valerio però dice la sua: “Io ti ho proposto una vita leggermente più tranquilla di quella che facciamo a Roma. Non credo cambierò idea, qui a Roma non ci resto”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani