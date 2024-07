Temptation Island ha chiuso i battenti giovedì 25 luglio e nell’ultima puntata, come ampiamente annunciato da Filippo Bisciglia, le sorprese non sono mancate. Dopo le prime puntate riservate principalmente all’intraprendenza del napoletano Lino e alla sofferenze dalla compagna Alessia, tra mercoledì e giovedì l’attenzione del pubblico si è letteralmente spostata sulla coppia capitolina composta da Raul e Martina.

Raul e Martina e la frecciata su TikTok

Insieme da meno di un anno, hanno deciso di partecipare al programma per provare a capire a che punto fosse la loro relazione, minata – stando alle parole di Martina- dalla troppa gelosia di Raul. Nel corso dei 21 giorni nel villaggio, Martina si è sempre più avvicinata a Carlo Marini, 28 anni, proveniente da Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, perché con lui riusciva a parlare anche di cose serie e non solo di TikTok. Una frecciata a Raul che non l’ha presa bene, replicando a tono: “Martina è incapace. Buona a nulla”. “Non si alza manco a prendere una bottiglia e lavora due ore. Sta sempre al telefono”, ha detto.

Raul e Martina, un mese dopo Temptation Island

Poi il falò di confronto e la decisione di uscire dal programma separati, quindi da single. Ma sarà andata davvero così. Le coppie devono attendere la fine del programma prima di poter far trapelare ulteriori aggiornamenti. Un mese dopo le voci e le indiscrezioni si susseguono tra chi giura di aver visto Raul in giro per Roma con un’altra ragazza (la tentatrice Nicole e non quella Siriana con la quale aveva provato a far ingelosire Martina), chi sostiene che la coppia non si è mai lasciata, chi, invece, che Martina e Carlo hanno continuato a vedersi nelle ultime settimane.

Raul e Martina, il video su TikTok e la canzone profezia

Tornando però a TikTok e alla frecciatina lanciata da Martina al suo Raul, c’è da segnalare la presenza di un account (@martieraul) che la coppia ha aperto nei mesi precedenti a Temptation Island e che è decisamente cresciuto nelle settimane del programma, tanto da vantare quasi 100mila follower e oltre un milione di visualizzazioni. In uno dei video pubblicati c’è una delle canzoni preferite della coppia come colonna sonora: “Chi ci sarà dopo di te?” di Fred Bongusto.

Una canzone profezia (basta leggere solo il titolo) che gli autori della trasmissioni si sono divertiti a mettere in sottofondo nel falò del presunto addio…

