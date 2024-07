Carlo Marini è uno dei tentatori single di Temptation Island 2024, colui che si è avvicinato molto a Martina De Ioannon, una delle ragazze partecipanti al programma di Mediaset. Tanto da mettere in forte discussione la relazione della 26enne con il fidanzato Raul. La quinta puntata di Temptation Island va in onda mercoledì 24 luglio e molte delle attenzioni saranno per Lino, Maika e Alessia dopo quanto successo nella quarta puntata.

Chi è Carlo Marini, il tentatore single di Martina a Temptation Island

Carlo Marini ha 28 anni e viene da Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. È imprenditore e lavora gestendo diverse case vacanza, tanto da lanciare una sua pagina, un marchio fondato da lui per la compravendita di appartamenti per il turismo. È un ragazzo molto sportivo, visto che gioca a calcio e tennis, frequenta la palestra e ha una passione per la navigazione e per il mare in generale. In realtà viene proprio da una famiglia di sportivi, con il nonno Leone che era un corridore. Grande fan di Vasco Rossi e amante degli animali, nel video di presentazione Carlo tra dieci anni si vede con una famiglia e dei figli.

Carlo Marini e la partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore

Tra l’altro Carlo era già comparso in tv in un programma simile. Questa volta a Uomini e Donne, Carlo Marini era uno dei corteggiatori di Manuela Carriero, la cui esperienza è finita con l’abbandono del trono. E proprio a Uomini e Donne si era già fatto notare non solo per la sua bellezza ma anche per il carattere spigoloso e per il fatto di essere molto sicuro di sè.

Chi è Carlo, l’avvicinamento con Martina nell’isola e fuori?

Nelle puntate di Temptation Island 2024 si nota come tra Carlo e Martina sia cresciuta sempre più la sintonia, con la ragazza che ha messo in discussione la sua relazione con il fidanzato Raul. Secondo alcune indiscrezioni trapelate sul web, addirittura ci sarebbe stata la rottura tra Martina e Raul, con la ragazza che sarebbe stata vista in giro per Roma proprio con Carlo mentre scattava un bacio. Alcuni altri presunti retroscena avrebbero intravisto invece Raul con un’altra ragazza, sempre a Roma.

Temptation Island, la relazione tra Martina e Raul è finita?

Sicuramente quella tra Martina De Ioannon e Raul Dumistras è una delle coppie più discusse e interessanti dell’attuale edizione di Temptation Island. I due prima di entrare nel programma erano fidanzati da dieci mesi, ed è stata lei a scrivere per far parte dell’avventura: “Per me lui è geloso e possessivo. Mi chiede di andare a convivere, ma non riesco a dare una risposta”. La vicinanza di Martina a Carlo nel villaggio ha fatto scattare forti reazioni di gelosia in Raul, che dopo qualche puntata ha iniziato a legare molto con la tentatrice Siriana.

