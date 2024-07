Lino Giuliano e Maika Randazzo continuano a scandalizzare il pubblico di Temptation Island. Lino, già in difficoltà con la sua fidanzata Alessia Pascarella, ha trovato in Maika, una tentatrice trentenne di Roma, un motivo di distrazione. Una situazione che si è già spinta oltre nelle scorse puntate, tanto da costringere Alessia a richiedere due volte un “falò di confronto”.

Le reazioni di Alessia sono state forti (“Sta m…”) , specialmente dopo aver visto i video delle interazioni tra Lino e Maika. Nonostante le richieste di chiarimento Lino ha preferito evitare i falò, continuando invece a godersi la sua esperienza nel villaggio dei fidanzati. Ma quanto visto nella quarta puntata non trova precedenti.

Lino e Maika cosa è successo in spiaggia

Nonostante in un primo momento la relazione tra Maika e Alessio sembrava affievolirsi (Maika ha apertamente criticato Lino per la sua indecisione e per i suoi atteggiamenti maschilisti quando in una una delle puntate recenti Lino ha accusato Maika di flirtare con tutti e lei ha sottolineato l’ipocrisia di Lino, ricordandogli che mentre lui è fidanzato lei è invece single), nella quarta puntata tra i due torna il sereno. Lino e Maika scendono in spiaggia. Lei dice a lui “ce l’hai fatta a portarmi al mare finalmente”, e su un puff in piena sera vengono ripresi a scambiarsi effusioni. Maika abbraccia lino, gli sussurra: “Mi addormenterei così”. Lino le accarezza i capelli, fin quando non si avvicinano, dopo 10 minuti chiudono gli occhi e dopo 30 minuti abbracciati si salutano: “Ci vediamo domani”. Forte reazione da parte di Alessia: “Penso che la decisione l’ha presa. Una persona così non la voglio.” E chiede il terzo falò di confronto. Ma Lino rifiuta, ancora una volta: “Devo ancora capire”. Filippo Bisciglia, ambasciatore e messaggero, torna da Lino con un video messaggio di Alessia: “O vieni tu o me ne vado io”. E Lino decide quindi di accettare il falò: l’inizio di una litigata – rigorosamente in dialetto napoletano – che ripercorre tutti i momenti del ragazzo con la tentatrice Maika. Dopo un’abbondante litigate i due hanno scelto di lasciare l’isola da separati. Ma Filippo promette novità: “Il viaggio nei sentimenti di Lino e Alessia non è finito qui”.

Chi è Maika, la tentatrice di Lino

Maika Randazzo, originaria di Roma e impiegata nell’azienda di famiglia, ha condiviso alcuni dettagli personali con Witty Tv. È una persona determinata, costante e sincera, con una grande passione per la palestra e il tempo trascorso con gli amici. Maika ha inoltre rivelato di essere stata in una lunga relazione durata vent’anni, terminata un anno e mezzo fa, a causa dell’orgoglio. Nonostante ciò, è una persona rispettosa e diretta, che non sopporta l’ipocrisia e cerca sempre di essere sé stessa.

