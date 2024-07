Un litigio senza precedenti, con la tentatrice che sbotta contro un fidanzato. A Temptation Island, la single Maika rivendica sé stessa contro la gelosia del concorrente Lino e si guadagna l’applauso delle altre fidanzate spettatrici, da eroina di una libertà femminile bistrattata dal reality televisivo. Il tutto nasce dopo qualche parole di troppo, uscita dalla bocca del ragazzo, che tra comportamenti sessisti e insinuazioni ha rimproverato una donna con cui non ha alcun tipo di relazione (se non un’amicizia pagata profumatamente dalla produzione del programma), né tantomeno una relazione amorosa.

Il litigio tra Lino e Maika

Lino (fidanzato – si fa per dire – con Alessia, distante nell’altro villaggio) si azzarda a dire a Maika che avrebbe il vizio di “flirtare con tutti”, rimproverandole degli sguardi troppo ammiccanti con altri ragazzi. Le sbotta: “Allora, tu qui ci stai provando almeno con tre ragazze e ti ricordo che sei fidanzato, mentre io sono single”. E poi l’affondo contro la mercificazione maschilista del corpo femminile: “Hai detto che lei (un’altra tentatrice, ndr) è la ‘mente’ e io il ‘corpo’. Fatti due chiacchiere con me, che ti lo faccio vedere se sono solo corpo”.

E poi ancora Maika gli ricorda: “Tu nemmeno mi conosci. Mi sono fatta il fidanzato che giudica – dice alle altre – con la fidanzata (di Lino, Alessia, ndr) di là (nell’altro villaggio). ’ follia”. E infine: “Lino basta, gioca con altre persone, con me non ci scherzare”. Rimesso al suo posto, Lino ha cercato in imbarazzo di limitare la figuraccia con gli altri presenti, quando andando via, Maika le ha mostrato il dito medio: “È ancora più bella quando si arrabbia, eh?”.

Chi è Maika Randazzo, la tentatrice di Temptation Island e le precedenti relazioni

Maika Randazzo ha trent’anni, originaria di Roma, lavora nell’azienda di famiglia. “La mia passione – ha raccontato – è andare in palestra e trascorrere del tempo con i miei amici. Uno dei miei tratti distintivi è la determinazione, insieme alla costanza e alla sincerità. Mi piace essere diretta, essere me stessa e esprimere ciò che penso. Tra dieci anni mi vedo realizzata, con una bella famiglia”. Durante un confronto con Lino, Maika ha rivelato di essere stata in una relazione per vent’anni, terminata un anno e mezzo fa a causa dell’orgoglio. “Volevo sposarmi e costruire una famiglia con lui,” ha detto. Riguardo al suo carattere, ha aggiunto: “Sono molto rispettosa. Nessuno è obbligato a stare con qualcun altro. Sono gelosa, ma non possessiva”.

IL MODO IN CUI MAIKA HA ASFALTATO LINO, LEI HA DETTO FANCULO IL CACHET ADESSO SMERDO QUESTO RATTUSO LINO SEI UN C3SSO RIPIGLIATI #TemptationIsland pic.twitter.com/yaCSY4IfWU — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) July 11, 2024

Luca Frasacco