È Raffaella Mennoia, 50 anni, la donna dietro il successo di Temptation Island. Dopo aver già lavorato come autrice di Uomini e donne, ha firmato diverse stagioni di programmi mediaset: Amici, C’è posta per te, da braccio destro di De Filippi. Ma il programma estivo e leggero dell’isola delle tentazioni ‘ha spaccato’. Mennoia ha raccontato motivazioni del successo in un’intervista a Repubblica.

“La prima ragione è che le persone si immedesimano, racconta Raffaella Mennoia, siamo stati tutti vittime e carnefici. Per selezionare le coppie si fa un grande cast, vedo 150-160 coppie, ma quelle che conosco sono state già selezionate dagli autori. Faccio il casting e parlo singolarmente con i due. Se mi appassiono nei primi quindici minuti li prendo”.

La presenza televisiva è un’occasione per molti: “Per me non è esibizionismo – continua Raffaella -. Forse qualcuno potrebbe pensare: ‘vado in TV per farmi vedere”‘ Ci sono persone che preferiscono fare terapia di coppia, e io l’ho fatta per molto tempo. Non trovo nulla di volgare in questo programma, ma ho imparato che quando qualcosa non è ben compreso, è facile etichettarlo come “trash”. E magari, chi lo critica, fa le stesse cose in privato”.

Raffaella nei periodi di selezione vede circa quattro coppie al giorno. Scova chi fa finta ‘l’istinto ti salva. Lo capisci. Il 90% dei concorrenti è ossessionato dalla gelosia”. Il successo del programma però è anche nel montaggio. “Noi più di un bacio o una porta che si chiude, non mostriamo. In altre edizioni è più hard. Per noi funziona l’immaginazione”.

Raffaella si sofferma anche su Raul, visto come gelosissimo, quasi un maschilista tossico, un modello negativo: “Cerchiamo di non mettere davanti lo schermo alcune gelosie patologiche. Raul è un ragazzo di 23 anni, follemente innamorato, è cresciuto in un quartiere non facile, in una famiglia di lavoratori. È un bravo ragazzo. Da quello che si è visto può dare l’idea di essere Otello. Le cose cambieranno”

