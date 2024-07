Filippo Bisciglia che fa irruzione nel villaggio con una troupe televisiva alle spalle e si dirige velocemente in spiaggia. È lo stesso conduttore del programma a mettere un freno a quanto visto nella quarta puntata di Temptation Island, in onda stasera su Canale 5, che si è aperta con un falò di confronto immediato. Stavolta i problemi sono al maschile. Sono infatti due i fidanzati che si sono avvicinati alle tentatrici, molto pericolose.

Temptation Island, quarta puntata, il bacio

Non solo. La regia e il montaggio lasciano i telespettatori in suspense per più di qualche scena censurata e non mostrata integralmente. Si tratta di Lino e Maika. La tentatrice che la settimana precedente aveva avuto una sfuriata con il ragazzo fidanzato per la sua gelosia e per la sua possessività, ha infatti accettato l’invito del concorrente in spiaggia. “Ce l’hai fatta a portarmi in spiaggia finalmente”. Con Lino stupito che le risponde: “Ma da dove sei uscita tu”. Da quel momento la serata dei sue prosegue sotto le coperte, ripresi da una telecamera alle spalle di Lino che mostrerebbe il bacio tra i due. Una scena, anche nella sua versione definitiva mostrata in televisione, tagliuzzata dal montaggio che impedisce di vedere tutto. D’altronde, Raffaella Mennoia in un’intervista la scorsa settimana lo aveva detto: “abbiamo censurato alcune cose. Più di un bacio o una porta che si chiude, non mostriamo”. Alessia, la sua fidanzata dall’altra parte vede tutto e chiede il falò di confronto esterrefatta davanti agli atteggiamenti intimi della nuova coppia formatasi.

Chi sono le tentatrici di Temptation Island

E poi c’è la storia di Raul Dumitras sempre più in crisi con la fidanzata Martina, che intanto nel villaggio delle ragazze si crea una storia parallela con Carlo. Raul è sempre più interessato a conoscere la una tentatrice del villaggio misteriosa, e tra i due in questa puntata scoppierà un bacio, dopo una ballata ravvicinata, e stavolta mostrato integralmente dalle telecamere. Insomma siamo davanti al tradimenti. Dall’altra parta Martina De Ioannon rimarrà basita e scioccata, piangerà e rifletterà sul confronto. Di lui Mennoia aveva detto:”Raul è un ragazzo di 23 anni, follemente innamorato, è cresciuto in un quartiere non facile, in una famiglia di lavoratori”. Innamorato dell’amore.

Temptation Island quarta puntata, quanto dura e dove vederla. Replica in streaming

La quarta puntata di Temptation Island verrà trasmessa stasera giovedì 18 luglio alle ore 21.20 su Canale 5. Sarà possibile vedere il reality anche in streaming Mediaset Infinity. E in replica on demand sulla piattaforma Witty Tv. La puntata durerà fino all’una di notte circa. ​Il quarto appuntamento con l’isola delle tentazioni sarà poi trasmesso anche in replica il giorno successivo, venerdì alle 21,10 su La5, il canale 30 del digitale terrestre.

Temptation Island quando finisce, la prossima puntata

Temptation Island chiuderà in anticipo. La prossima puntata sarà anticipata la settimana prossima, mercoledì 24 luglio, e l’ultima puntata è programmata per il giorno successivo, giovedì 25 agosto.

