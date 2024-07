Jakub è uno dei tentatori di Temptation Island 2024, uno dei 13 single della scuderia del programma Mediaset. Nelle prime puntate, specialmente in quella dell’11 luglio scorso, si è avvicinato molto a Gaia Vimercati, facendo ingelosire il suo ragazzo Luca Bad.

Chi è Jakub, il tentatore single di Gaia a Temptation Island

Jakub ha 24 anni e viene da Verona, dove lavora insieme al padre nell’azienda edile di proprietà familiare. Suo padre è marocchino mentre sua madre è polacca. Dal suo profilo Instagram, ma anche dal suo fisico esibito a Temptation Island, si capisce come sia un ragazzo dedito al fitness e al culturismo. Una passione però che non è nata da giovanissimo.

Jakub il tentatore, la trasformazione fisica e il culturismo

Jakub, infatti, sempre dalle sue foto postate sui social si è avvicinato al mondo del culturismo non da troppo tempo, pur essendo molto giovane. In un post in cui si presenta come vincitore di una gara, spiega il percorso che lo ha portato ad essere lì. “Chiunque guardi questa foto immagino veda un mucchio di muscoli messi lì, su di un ragazzo tutto unto che si muove su un palco, quasi in maniera vanitosa oserei dire. Un ragazzo che si è guadagnato un doppio secondo posto ed una qualifica al campionato internazionale. Tutto molto bello sì! Ci può stare…”.

Ma c’è molto altro, spiega Jakub: “Quello che vedo io però è scavato più in profondità. Vedo un ragazzetto di 17 anni alto settordici mila chilometri che si vergognava a rimanere senza maglietta, che in un contatto fisico in campo durante una partita di pallone finiva sempre con il muso per terra, vedo tutta l’insicurezza che provava quando si doveva relazionare con i suoi coetanei, vedo tutta la voglia e la determinazione che quello stato di malessere personale lo ha portato per cinque anni a creare non solo un’armatura esteticamente bella, ma soprattutto a creare cose decisamente più importanti, quali disciplina, determinazione, mentalità, passione, amor proprio! Questa cosa, questa gara nata per caso, nata dal desiderio di dimostrare qualcosa ad una persona molto importante mi ha insegnato che l’unica persona alla quale devo dimostrare veramente qualcosa.. sono IO! Durante la prep sono entrato in contatto con Jakub, ho avuto modo di conoscerlo più in profondità, alternando momenti di completo down mentale dovuti a stanchezza, fame, poche energie, a momenti di grande forza interiore che mi davano quel boost per risollevarmi e tornare a rimettermi al lavoro non più per qualcuno ma per me stesso!”

“Mi sono ritrovato molte volte a guardarmi allo specchio e ad avere dubbi su quanto ancora avrei potuto resistere ma per fortuna in questo percorso non ero solo. Sono fortunato perché ho potuto contare su diverse persone che mi spronavano, mi incoraggiavano e mi portavano a fare ogni giorno un passo in più che per quanto piccolo era comunque progredire. Sono grato a tutte le persone che anche con una sola parola hanno aiutato Jakub a fare ogni giorno quel passo in più, al mio coach @riccardo_romersi che più che un coach è un amico e che ha sempre creduto in me prima ancora che io decidessi di intraprendere questo percorso. Se leggendo ti senti preso in causa beh GRAZIE! MA SOPRATTUTTO GRAZIE JAKUB!”

Jakub e Gaia, la fidanzata di Luca

Come dicevamo, Jakub si è avvicinato a Gaia nell’isola. La ragazza ha confidato alle altre sue ‘colleghe’ nel programma che il ragazzo 24enne sia “molto carino”. Un’uscita catturata dalle immagini di Temptation Island e fatta vedere al fidanzato Luca, che è andato su tutte le furie nella puntata dell’11 luglio: “Era proprio quello che non doveva fare, ora si accende il demone. Finora non ho fatto un ca**o”.

Temptation Island, ultime puntate

Le ultime puntate di Temptation Island 2024 andranno in scena mercoledì 24 luglio e giovedì 25 luglio. Due serate consecutive e conclusive che promettono spettacolo tra le coppie.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani