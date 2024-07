Un mese dopo il loro ingresso a Temptation Island, la coppia Alex e Vittoria non sembra aver ripreso la relazione. Alex ha mostrato un particolare interesse per la tentatrice Nicole, il che ha messo a rischio la sua relazione con Vittoria, la quale sta vivendo la situazione attraverso i video. La crisi tra di loro sembrava già profonda e indicava una possibile separazione al termine del programma. Tuttavia, la situazione è peggiorata ulteriormente quando Vittoria ha accelerato la sua conoscenza con il single Simone, esagerando nei comportamenti affettuosi.

Temptation Island, Vittoria e Simone: la storia è continuata

La sintonia tra Vittoria e Simone (single ed ex calciatore di ruolo attaccante) è rapidamente sfociata in abbracci, baci e altri contatti intimi, e ora una segnalazione precisa rivela che i due sarebbero insieme. “Il bomber è andato a segno”. Secondo il creatore e youtuber Cristiano Cervigni, Simone sarebbe stato avvistato con Vittoria dopo la fine di Temptation Island e dopo un incontro con Siria. Cervigni ha aggiunto che Simone e Vittoria sono stati visti insieme al McDonald’s e che ci sarebbero voci di un flirt tra i due. Eppure nell’ultima puntata si è sentito Vittoria dire: “Forse ho sbagliato”, davanti all’imminente falò di confronto ripensando al suo comportamento senza limiti in piscina.

Temptation Island, Alex dà l’addio a Vittoria

Anche Deianira Marzano, esperta di gossip, conferma questa direzione con i suoi aggiornamenti sui social. Marzano ha postato che Alex è stato avvistato ad Albenga a una festa con una ragazza bionda, suggerendo che fosse presente senza Vittoria. Questo richiama la lamentela di Vittoria nel video di presentazione, dove esprimeva delusione per non essere stata invitata a una festa di compleanno di Alex. Anche se la ragazza bionda potrebbe essere solo un’amica di Alex, la segnalazione alimenta i dubbi sulla solidità della coppia. Per avere conferme definitive, non resta che attendere le ultime due puntate dello show.

