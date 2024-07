Simone è uno dei tentatori di Temptation Island 2024 che ha avuto forse più successo dell’edizione 2024, insieme a Carlo Marini. Nelle puntate del programma su Mediaset si è prima avvicinato alla fidanzata Siria, per poi essere sempre più legato a Vittoria. Una vicinanza che ha portato al falò di confronto con il fidanzato della ragazza Alex.

Chi è Simone, il tentatore single di Temptation Island dei baci a Vittoria: l’ex calciatore

Simone Dell’Agnello ha 32 anni, è del 1992 ed è originario di Pisa. È stato un calciatore fino a pochi anni fa, militando in club di serie B e serie C. Cresciuto nella primavera dell’Inter, ha vinto un torneo di Viareggio nel 2011 da capocannoniere, per poi passare in diverse squadre: Livorno, Cuneo, Como, Arezzo e Foggia. In un’intervista su La Gazzetta dello Sport, ha raccontato della sua carriera e di un passaggio particolare che lo ha caratterizzato: “Dopo una stagione mi sono trovato senza niente in mano, ceduto al Livorno da un giorno all’altro. Ero l’attaccante più forte della mia età in Italia e in nerazzurro mi sentivo coccolato. Ho pensato: vado in prestito un anno in B, faccio bene e poi torno subito su. Invece mi sono rotto il crociato e l’Inter a giugno mi ha scaricato”.

Dopo la carriera da giocatore, ha intenzione di rientrare nel mondo del calcio sotto altre vesti, o da allenatore o da dirigente sportivo. A dirlo è lui stesso nella presentazione a Temptation Island: “Tra dieci anni farò una grande carriera a livello sportivo”. Sempre nel video introduttivo, Simone parla della sua passione per il mare e per gli animali, ma anche del suo carattere: “Riesco a farmi volere bene perché riesco a capire le altre persone”. E sulle relazioni ha le idee chiare: “Il mio motto? Per le relazioni che ho vissuto, direi vivi e lascia vivere. Stare bene con se stessi. Nei limiti del possibile, cercare di comportarsi sempre al meglio”. Il profilo Instagram è molto curato e attivo, con quasi 22mila followers.

Chi è Simone, il tentatore biondo prima vicino a Siria

All’inizio della trasmissione, Simone è stato visto vicino a Siria Pingo, la fidanzata di Matteo Vitali. Nel villaggio dei sentimenti, infatti, si era creato un feeling con la ragazza, tanto che la stessa Siria aveva ammesso di provare dell’attrazione nei suoi confronti. Al punto da mettere in discussione il rapporto con Matteo: “Mi sento in colpa perché l’ho portato io qui. Mi avete chiesto se sono innamorata, ma non posso avere la risposta ora” aveva detto la giovane. Ma il rapporto tra i due sembra essere scemato.

Chi è Simone, il tentatore single dei baci a Vittoria

Infatti, soprattutto nella puntata di mercoledì 24 giugno le immagini andate in onda hanno visto Simone essere vicino a Vittoria, la fidanzata di Alex. I due si sono scambiati abbracci, carezze, effusioni anche poco leggere, e tra i due sembra che le cose stiano diventando sempre più serie. Ci sarebbe stato anche un bacio, anche se nei video che vedono i fidanzati non si capisce del tutto con i due che hanno provato a eludere i microfoni. “Queste immagini non le commento perché si commentano da sole. Quello che posso dire è che valorizzano più me che lei”, ha detto Alex chiedendo il falò di confronto. Alcune indiscrezioni riportano anche di un presunto avvistamento fuori dall’isola di Vittoria e Simone insieme, segno che potrebbero aver iniziato una relazione al di fuori dell’isola.

